Акция «Российская полиция дамами гордится» стартовала Бурятии

Сотрудницы полиции рассказывают о себе
В преддверии 8 марта сотрудники МВД по Бурятии присоединились ко всероссийской акции «Российская полиция дамами гордится».
В официальных аккаунтах полиции Бурятии в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Одноклассники» и «Твиттер» жители региона могут увидеть видеосюжеты о женщинах - сотрудниках органов внутренних дел Бурятии из разных подразделений ведомства.
В соцсетях уже представили первую участницу - лейтенанта полиции Миру Ван – эксперта отделения криминалистических экспертиз 1-го межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Бурятии.
Сотрудницы полиции рассказывают о себе
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