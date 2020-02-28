В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек

За Кубки республики по ловле на мормышку со льда боролись 92 спортсмена



22 февраля традиционно на Гусином озере прошёл Кубок республики Бурятия по ловле на мормышку со льда. Впервые параллельно был проведен женский Кубок, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



На соревнованиях был установлен новый рекорд по количеству участников - 83 спортсмена и 9 участниц женского Кубка. В общем получилось 27 команд и один личник, из них 3 команды из Монголии, 2 команды из Сибирского федерального округа, несколько команд из Гусиноозёрска и команды из районов республики Бурятия и Улан-Удэ.



Соревнования начались с регистрации команд, на которой всем участникам были выданы пронумерованные пакеты под рыбу и флажки. На торжественном открытии президент Федерации рыболовного спорта Бурятии Андрей Ткачев провёл инструктаж по правилам соревнований, а также представитель МЧС Гусиноозёрска проинформировал об опасных местах на Гусином озере и о правилах безопасности нахождения на льду.

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Итоги соревнований:

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В номинации Big fish (самая большая рыба) - участник из команды «Танкисты» (г.Гусиноозёрск) Кожевников Т. поймал окуня весом 390 грамм.

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Женщины, личный зачёт: ⠀



1 место - Содномова Лада, сумма баллов 6961 грамм

2 место - Медведьева Светлана, сумма баллов 4965 грамм

3 место - Дугарова Эржена, сумма баллов 3623 грамм



Мужчины, личный зачёт:



1 место - Улуков Рустам, сумма баллов 6392 грамм (команда «ССсР» Улан-Удэ)

2 место - Цыреторов Вячеслав, сумма баллов 5804 грамм (команда «ССсР» Улан-Удэ)

3 место - Богачев Иван, сумма баллов 5098 (команда «Фишеры» Улан-Удэ)

4 место и деревянная медаль - Ткачев Андрей, сумма баллов 3760 грамм (команда «ТТТ» Улан-Удэ)

5 место - Шунков Антон, сумма баллов 4966 грамм

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Командный зачёт:



1 место – «ССсР», сумма баллов 15768 грамм (состав команды - Улуков Р., Перенгалаев С., Цыреторов В.)

2 место – «ТТТ», сумма баллов 13336 грамм (состав команды - Телицин Д., Ткачев А., Ткачева Т.)

3 место – «Фишеры», сумма баллов 13434 грамм. (состав команды - Богачев И., Слипов В., Гуржапов И.)

