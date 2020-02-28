 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек

В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
Общество, 
За Кубки республики по ловле на мормышку со льда боролись 92 спортсмена

22 февраля традиционно на Гусином озере прошёл Кубок республики Бурятия по ловле на мормышку со льда. Впервые параллельно был проведен женский Кубок, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

На соревнованиях был установлен новый рекорд по количеству участников - 83 спортсмена и 9 участниц женского Кубка. В общем получилось 27 команд и один личник, из них 3 команды из Монголии, 2 команды из Сибирского федерального округа, несколько команд из Гусиноозёрска и команды из районов республики Бурятия и Улан-Удэ.

Соревнования начались с регистрации команд, на которой всем участникам были выданы пронумерованные пакеты под рыбу и флажки. На торжественном открытии президент Федерации рыболовного спорта Бурятии Андрей Ткачев провёл инструктаж по правилам соревнований, а также представитель МЧС Гусиноозёрска проинформировал об опасных местах на Гусином озере и о правилах безопасности нахождения на льду.

Итоги соревнований:

В номинации Big fish (самая большая рыба) - участник из команды «Танкисты» (г.Гусиноозёрск) Кожевников Т. поймал окуня весом 390 грамм.

Женщины, личный зачёт: ⠀

1 место - Содномова Лада, сумма баллов 6961 грамм
2 место - Медведьева Светлана, сумма баллов 4965 грамм
3 место - Дугарова Эржена, сумма баллов 3623 грамм

Мужчины, личный зачёт:

1 место - Улуков Рустам, сумма баллов 6392 грамм (команда «ССсР» Улан-Удэ)
2 место - Цыреторов Вячеслав, сумма баллов 5804 грамм (команда «ССсР» Улан-Удэ)
3 место - Богачев Иван, сумма баллов 5098 (команда «Фишеры» Улан-Удэ)
4 место и деревянная медаль - Ткачев Андрей, сумма баллов 3760 грамм (команда «ТТТ» Улан-Удэ)
5 место - Шунков Антон, сумма баллов 4966 грамм

Командный зачёт:

1 место – «ССсР», сумма баллов 15768 грамм (состав команды - Улуков Р., Перенгалаев С., Цыреторов В.)
2 место – «ТТТ», сумма баллов 13336 грамм (состав команды - Телицин Д., Ткачев А., Ткачева Т.)
3 место – «Фишеры», сумма баллов 13434 грамм. (состав команды - Богачев И., Слипов В., Гуржапов И.)
спорт рыбалка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Социальная деревня в Бурятии получила 3 млн рублей
Общество, 28.02.2020
Уникальную социально-терапевтическую деревню создали родителей детей-инвалидов
В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
В Бурятии определили лучших рыбаков и рыбачек
Общество, 28.02.2020
За Кубки республики по ловле на мормышку со льда боролись 92 спортсмена  
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
Школьники из Москвы посетили Байкальский заповедник
Общество, 28.02.2020
Ребята прошли по экологической тропе «Под сенью кедрового леса», покормили птиц, услышали истории таёжного зимовья
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута № 37
Общество, 28.02.2020
Конечная остановка автобусов будет организована возле Этнографического музея
Навигация на Ангаре в Иркутской области начнётся 1 марта
Навигация на Ангаре в Иркутской области начнётся 1 марта
Общество, 28.02.2020
Инспекторы по маломерным судам напомнили основные требования к судоводителям
Бурятский спортсмен стал третьим на чемпионате по сумо
Бурятский спортсмен стал третьим на чемпионате по сумо
Общество, 28.02.2020
Эрдэм Цыренжапов взял бронзу среди юниоров
Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом
Дональд Трамп с «внуком» «поздравили» Бурятию с Сагаалганом
Общество, 28.02.2020
Шуточный ролик набирает популярность в Сети
Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Бурятские приставы назвали средний возраст должника
Общество, 28.02.2020
Чаще всего не платят по долгам трудоспособные мужчины
В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
В Бурятии колясочника хотели незаконно выселить из муниципального жилья
Общество, 28.02.2020
В дело вмешалась уполномоченный по правам человека  
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
Общество, 28.02.2020
Анастасия Деревягина и Александр Кондрашин стали победителями в командных соревнованиях
Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Выбран логотип чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ
Общество, 28.02.2020
Логотип для предолимпийского чемпионата России выбирали из 47 вариантов
Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Читинец угнал автомобиль спавшего гостя
Общество, 28.02.2020
Угонщик совершил ДТП на машине и скрылся
В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина
В Улан-Удэ под колёса «Хонды» попала женщина
Общество, 28.02.2020
Водитель сбил женщину, двигаясь задним ходом
В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
В Бурятии с работником не рассчитались при увольнении
Общество, 28.02.2020
Мужчина пожаловался в прокуратуру
^