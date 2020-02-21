В Бурятии намерены снизить смертность

- Задана очень высокая планка поэтапного достижения основных демографических показателей, - сказал, открывая семинар, заместитель председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. – Снижение смертности – это борьба не за показатели, это борьба за сохраненные жизни. Исходя из поставленных задач, сегодня как никогда возрастает роль муниципалитетов в организации системы, направленной на сохранение жизни людей.







– Мы надеемся, что работа, которая проводится в районах, после семинара станет более понятной, структурной и поэтому более эффективной. Сегодня мы сообща постараемся выработать наиболее результативные в плане сохранения здоровья межведомственные практики, – сказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. – Все прекрасно знают, что среди основных причин смертности на первом месте – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. И опыт других стран показывает, что управлять ситуацией можно не только мерами медицинского характера. Это самая главная задача, чтобы у нас эти печальные показатели уменьшились.







Это не полный перечень направлений, которые прорабатывались в ходе деловой игры. Самые интересные решения были взяты экспертами «на карандаш» и, несомненно, они лягут в основу не только муниципальных программ, но и отдельных законодательных инициатив.











20 февраля в Улан-Удэ состоялся первый интерактивный семинар «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании». Главная цель мероприятия – совместная выработка мер, направленных на снижение преждевременной смертности, увеличение продолжительности и качества жизни наших земляков, сообщили в Республиканском центре медицинской профилактики имени Бояновй.Чёткий курс на достижение этих показателей взят со стартом национальных проектов, в ряду которых нацпроект «Демография» занимает особое место, ведь достижение его целевых показателей требует консолидации усилий всех структур общества.Следует отметить, что за истекший год в республике умерло порядка 10 тыс. человек, и это на 247 чел. больше, чем в предыдущем году. Сохраняется десятилетний разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни мужчин (65,29 лет) и женщин (75,97 лет), что является неблагоприятным демографическим трендом. К примеру, в странах Европы этот разрыв составляет не более 1,5 лет.Как отметила в своем докладе главный врач республиканского центра медпрофилактики Етта Доржиева, Россия занимает первое место в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста: лишь 57% мужчин доживают до 65 лет. Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет 10,6 лет. Основная причина смертности трудоспособной категории граждан – внешние причины: травмы, ДТП, отравления, утопления и т.д. В 2019 году от внешних причин в Бурятии умерло около тысячи человек трудоспособного возраста.Есть два пути решения проблемы снижения смертности и укрепления здоровья населения: интенсивный, который предполагает «сохранение здоровья здоровых» и инвестирование в создание условий для ведения ЗОЖ и экстенсивный – лечение больных и вложение средств в приобретение дорогостоящего оборудования, лекарств, лечение. Очевидно, что первый путь гораздо эффективнее в плане сохранения человеческого потенциала.После пленарной части все участники разделились на группы по разработке проектов муниципальных программ. Бурное обсуждение, споры, выработка решений, защита проектов. Проектная деятельность заставила углубиться в смысл нацпроекта, научила связывать предлагаемые мероприятия с их результативностью в условиях конкретного муниципалитета. Побуждение общественной инициативы на селе к мерам по оздоровлению населения. Выработка механизмов снижения смертности населения от т.н. внешних причин. Механизмы снижения уровня продаж и потребления алкоголя, подавления контрафактного алкоголя и самогоноварения. Снижение смертности от болезней системы кровообращения. Ресурсы работодателей всех форм собственности в снижении смертности трудоспособного населения. Механизмы повышения объектов спортивной и оздоровительной инфраструктуры. Создание мотивации к ведению здорового образа жизни.