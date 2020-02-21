В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей

Создание центра стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» На его оснащение федеральный бюджет направит более 309 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





В Улан-Удэ в 2021 году будет создан образовательный центр по выявлению и поддержке одарённых детей по типу «Сириус». Он появится на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса.- В Центре будет организовано обучение по программам интенсивной подготовки. Ежегодно нарастающим итогом охват составит не менее 500 человек, к 2024 году охват составит 2000 детей, - заявил министр образования и науки Бурятии Баир ЖалсановВ этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория. В настоящее время ведётся работа по созданию попечительского совета под председательством главы Бурятии, создано структурное подразделение – центр олимпиадной подготовки.Региональный центр будет работать круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Обучение будут вести ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также выдающиеся деятели изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.Образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.Образовательный центр «Сириус», работу которого курирует образовательный фонд «Талант и успех», открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию. Региональные центры направлены на поддержку выпускников «Сириуса» и других одарённых детей, они работают в рамках его идеологии и помогают развиваться талантливым школьникам за пределами центра