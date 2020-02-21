 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей

В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
Общество, 
В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория

В Улан-Удэ в 2021 году будет создан образовательный центр по выявлению и поддержке одарённых детей по типу «Сириус». Он появится на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса.

- В Центре будет организовано обучение по программам интенсивной подготовки. Ежегодно нарастающим итогом охват составит не менее 500 человек, к 2024 году охват составит 2000 детей, - заявил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов

Создание центра стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» На его оснащение федеральный бюджет направит более 309 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория. В настоящее время ведётся работа по созданию попечительского совета под председательством главы Бурятии, создано структурное подразделение – центр олимпиадной подготовки.

Региональный центр будет работать круглый год. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Обучение будут вести ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также выдающиеся деятели изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.

Образовательная программа рассчитана на 21-24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.

Справка:

Образовательный центр «Сириус», работу которого курирует образовательный фонд «Талант и успех», открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию. Региональные центры направлены на поддержку выпускников «Сириуса» и других одарённых детей, они работают в рамках его идеологии и помогают развиваться талантливым школьникам за пределами центра
дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
Общество, 21.02.2020
В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Общество, 21.02.2020
Лама объяснил, как правильно нужно провести последний день перед встречей буддийского нового года
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 21.02.2020
Приём граждан состоится на следующей неделе
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
Общество, 21.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике местами небольшой снег
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
Общество, 20.02.2020
Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта
В Бурятии вручат премии в области физкультуры и спорта
В Бурятии вручат премии в области физкультуры и спорта
Общество, 20.02.2020
Итоги конкурса «Золотой Олимп – 2019» подведут завтра
В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
Общество, 20.02.2020
В Иволгинском районе отметят народное празднество «Сударыня Масленица»
Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ
Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ
Общество, 20.02.2020
Волонтёры помогут в сопровождении шествия «Бессмертного полка»
Закаменские кикбоксёры стали призёрами «Кубка Сибири»
Закаменские кикбоксёры стали призёрами «Кубка Сибири»
Общество, 20.02.2020
Спортсмены завоевали серебряные медали
Баргузин примет фестиваль национальной культуры
Баргузин примет фестиваль национальной культуры
Общество, 20.02.2020
Мероприятие состоится в рамках празднования Белого месяца
В Читу привезли 61 работу Пабло Пикассо
В Читу привезли 61 работу Пабло Пикассо
Общество, 20.02.2020
Литографии представляют основные этапы творчества художника
^