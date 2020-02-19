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Бурятия получила «Праздник чистоты»

Бурятия получила «Праздник чистоты»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экоакции проведут на береговой линии Байкальск-Выдрино и в посёлке Энхалук

Впервые в 2020 году «Праздник чистоты», который проводился только в Иркутской области, состоится в Бурятии.

Организатор Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» — «Праздник чистоты». С мая по сентябрь несколько тысяч волонтёров примут участие в масштабном экологическом проекте.

Всего запланированы шесть акций. По плану старт акциям будет дан в мае с Малого моря, в июне пройдут уборки мусора на Ольхоне и в Бугульдейке, в июле — в Большом Голоустном. На август запланирован выезд в Слюдянку и Байкальск, а финиширует «Праздник чистоты» в Бурятии на береговой линии Байкальск-Выдрино и в посёлке Энхалук.

В 2019 году с побережья Байкала вывезли более двух тысяч мешков мусора, который собирали добровольцы из Иркутска, Москвы и Читы, местные жители Ольхонского района, корпоративные волонтёры — сотрудники компаний и учреждений. В этом году планируется привлечь к проекту три тысячи волонтёров. Стать частью большого экодвижения за чистоту уникального озера могут также сотрудники СМИ и бизнес-компаний, как из Иркутской области, так и других регионов России.

- Акция «Праздник чистоты» с 2013 года проходит в Иркутской области, а в этом году она впервые состоится и на территории Бурятии», — рассказывает руководитель ИРЭОО «Мой Байкал» Надежда Николаева. - Выход на Бурятию неслучаен. Мне многократно в прошлом году поступали предложения от жителей села Выдрино организовать акции у них. Люди жалуются на сильную загрязнённость побережья. После переговоров с министерством природных ресурсов Бурятии, которые выразили готовность поддержать проведение акций на своих территориях, я запланировала провести две акции вдоль береговой линии Выдрино-Энхалук. Волонтёры Иркутской области и Бурятии объединятся и совместно смогут собрать тонны мусора, который частично пойдёт на переработку.



экология акция
 
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