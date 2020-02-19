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Жительницу Бурятии 10 лет не переселяют из «несуществующего» дома

Жительницу Бурятии 10 лет не переселяют из «несуществующего» дома
Общество,  Фото:ОНФ
Переселиться из аварийного жилья женщина не может из-за технической ошибки в адресе

Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии выступили в защиту жительницы посёлка Новый Уоян и просят власти Северобайкальского района восстановить её в очереди на расселение из аварийного жилья. Из-за так называемой технической ошибки дом женщины признали несуществующим.

В региональное отделение ОНФ обратилась жительница дома в посёлке Новый Уоян Северобайкальского района. Женщина 10 лет не может добиться переселения из аварийного дома. В 2009 году заключением межведомственной комиссии дом был признан аварийным, но позже исключён из программы на 2013–2017 года в связи с допущенной ошибкой в адресе. Дома по указанному по ошибке адресу не существует.

Жительница обратилась в суд с требованием обязать администрацию Северобайкальского района выкупить её жилое помещение из-за непригодности для проживания. Суд отказал, так как в акте указан дом по неверному адресу, соответственно, акта об обследовании «несуществующего» дома нет.

Кроме этого, в ходе суда и прокурорской проверки было упущено проведение опроса членов межведомственной комиссии, которые подписывали заключение.

- Обращение в прокуратуру результатов также не принесло. Ответы женщина получает однотипные: акта на ваш дом нет, а акт, который имеется, составлен на дом, которого не существует. Из-за ошибки чиновников, которую никто не хочет признавать, жительница повторно смогла добиться признания дома аварийным только в 2018 году. Всего в очереди для расселения состоят 760 семей из Северобайкальского района. И жительница снова попадает в конец списка, - рассказывают в ОНФ в Бурятии.

- Ошибка в документах действительно присутствует и носит технический характер. Её необходимо устранить и предоставить возможность переселения из аварийного жилья. Поэтому активисты ОНФ направили запрос в прокуратуру Бурятии для проведения проверки в отношении должностных лиц, допустивших ошибку и исключивших дом из программы. Также мы просим защитить права собственника и восстановить её в очереди на жилье в соответствии с первоначальным актом от 2009 года. Вместе с тем хочу заметить, что в состав межведомственных комиссий муниципальных образований входят сотрудники администраций, и работа зачастую носит формальный подход, поэтому мы направим обращение в администрацию Северобайкальского района с предложением рассмотреть возможность введения в состав межведомственной комиссии представителей общественных организаций, - отметила эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» в Бурятии Светлана Авздевич.
ОНФ аварийное жилье
 
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