В Бурятии тестирование на наркотики школьники проходили без разрешения родителей

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии нарушался закон о профилактики наркомании, противодействии незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. Нарушения выявили в деятельности образовательных учреждений района и Закаменской центральной районной больницы.



По закону об образовании к компетенции образовательного учреждения относится организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.



Проверкой установлено, что директором одной из школ не создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение тестирования. В двух школах тестирование проведено без согласий законных представителей несовершеннолетних.



В нарушение порядка проведения профилактических медицинских осмотров школьников в 2019 году эти осмотры проведены не врачом психиатром-наркологом, а медицинской сестрой центральной районной больницы.



Руководителям учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

