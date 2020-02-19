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В Бурятии тестирование на наркотики школьники проходили без разрешения родителей

В Бурятии тестирование на наркотики школьники проходили без разрешения родителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии нарушался закон о профилактики наркомании, противодействии незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. Нарушения выявили в деятельности образовательных учреждений района и Закаменской центральной районной больницы.

По закону об образовании к компетенции образовательного учреждения относится организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.

Проверкой установлено, что директором одной из школ не создана комиссия, обеспечивающая организационно-техническое сопровождение тестирования. В двух школах тестирование проведено без согласий законных представителей несовершеннолетних.

В нарушение порядка проведения профилактических медицинских осмотров школьников в 2019 году эти осмотры проведены не врачом психиатром-наркологом, а медицинской сестрой центральной районной больницы.

Руководителям учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
наркотики прокуратура
 
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