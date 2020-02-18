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Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям

Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Общество, 
Осуждённые сшили 14 жилетов и 50 пар носков для детей

Мужчины, отбывающие наказание в исправительной колонии № 19 в посёлке Маркова под Иркутском сшили 14 утеплённых жилетов и связали 50 пар носков для ребят из шелеховского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Подарки ребятам передали сотрудники ИК-19 во время очередной поездки в подшефное детское учреждение. Дети с интересом разбирали вещи, примеряли жилеты и даже сделали общее фото на память для благотворителей.

ИК-19 принимает активное участие в жизни подшефного центра помощи детям. На производстве колонии изготовлены беседка, лавочки, клумбы, песочницы, различная мебель для обустройства центра, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
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