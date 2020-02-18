Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Он начнёт действовать с апреля



В Иркутской области прошла встреча губернатора региона и нового генерального консула Республики Корея. Игорь Кобзев поздравил господина Ким Се Уна с началом консульской миссии в области. Генеральный консул прибыл в столицу Восточной Сибири для постоянной работы в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту господина Ом Ки Ёна.



Глава региона подчеркнул, что Иркутская область готова укреплять сотрудничество с Республикой Корея и выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться на взаимовыгодной основе.



- В этом году Российская Федерация и Республика Корея отмечают 30-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений. Это знаменательное для всех сторон событие. Мы окажем всестороннюю поддержку всем инициативам, направленным на укрепление взаимного сотрудничества, – сказал Игорь Кобзев.



На встрече обсуждался будущий визит губернатора провинции Кёнсанбук-до господина Ли Чхоль У в Иркутскую область в июне этого года для участия в торжественных мероприятиях, по случаю юбилея дипотношений двух стран.



Игорь Кобзев отметил что Иркутская область приветствует сотрудничество в сфере медицины, в частности, в участии корейских специалистов в проекте создания биомедицинской долины и строительства клиники. Также ждут предложений от корейских партнеров в области экологии и туризма. Республика Корея занимает второе место после Китая по количеству туристов, посещающих Приангарье. Регион рассчитывает на увеличение иностранных гостей уже в этом году, учитывая, что с апреля будет действовать прямой авиарейс Иркутск – Сеул. Осуществлять авиаперевозки будет корейская компания.



Господин Ким Се Ун сообщил, что будет рад получить поддержку региональных властей и выразил готовность вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Кроме того, он подтвердил заинтересованность в участии корейской стороны в совместных проектах. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Справка



В юрисдикцию генконсульства помимо Иркутской области входит ещё 12 российских регионов. Уже более 23 лет область и южнокорейская провинция Кёнсанбук-до являются регионами-побратимами. Налажены связи между правительством Иркутской области и агентством по содействию торговле и инвестициям, ассоциацией импортеров Республики Корея. Реализуется совместный проект «МедТехСервис» по производству тест-полосок и сборке глюкометров.

