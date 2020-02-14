В шахтёрском посёлке в Бурятии строят центр культурного развития

Новое учреждение откроется осенью 2020 года



В шахтёрском посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района впервые построят центр культурного развития, который станет центром культурной жизни и для жителей соседних сёл. Строительство учреждения культуры стало возможно благодаря выделению средств президентской «дальневосточной» субсидии, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



На сегодняшний день Саган-Нурский информационный культурно-досуговый центр не имеет собственного здания и проводит обучение в неприспособленных для занятий помещениях. Тем не менее работают восемь творческих объединений по направлениям: вокальное, хореографическое, театральное искусство, фольклор. В студиях и кружках центра культуры занимается 186 человек, из них 136 – дети от 7 до 18 лет.



Строительные работы начались в июле 2019 года, плановое окончание - 31 августа 2020 года. На новый объект культуры в рамках президентской «дальневосточной» субсидии выделено 173 млн рублей. В здании будет два этажа, на первом разместятся зрительный зал на 200 мест, гримёрная, комната для занятий, буфетный зал, гардероб, служебные и технические помещения. На втором этаже: библиотека, комната для творчества, хореографический зал, душевые комнаты, офисы, проекторная, серверная и технические помещения. В проекте также предусмотрен лифт. Общая площадь здания превысит 2100 кв. м.



В настоящее время полностью выполнен основной конструктив здания - фундаменты, колонны и ригеля, перекрытия, несущие стены и внутренние перегородки. Установлены окна, витражи, двери, частично уложена кровля, ведутся работы по утеплению стен, монтаж отопления, водоснабжения и электроснабжения, начались фасадные работы.



Справка:



Посёлок Саган-Нур основан в 1984 году и является градообразующим предприятием АО «Разрез Тугнуйский» группы компаний «СУЭК». Численность населения составляет около 4,5 тыс человек и ежегодно растёт, увеличивается потребность в дополнительном образовании детей. На сегодняшний в Саган-Нурской школе обучается 647 учеников, детский сад посещают 390 детей.

