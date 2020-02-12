Бурятию посетит известный спортивный врач

Он выступит на специальном семинаре для медиков



19 февраля в Улан-Удэ состоится семинар «Актуальные вопросы медицинского обеспечения детей и подростков, занимающихся спортом».



На семинаре выступит Сергей Ключников, врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории медицинских проблем в спорте высших достижений федерального научного клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России.



Примут участие в семинаре представители Забайкальского края и Иркутской области, сообщили в минздраве Бурятии.

