Он выступит на специальном семинаре для медиков
19 февраля в Улан-Удэ состоится семинар «Актуальные вопросы медицинского обеспечения детей и подростков, занимающихся спортом».
На семинаре выступит Сергей Ключников, врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории медицинских проблем в спорте высших достижений федерального научного клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России.
Примут участие в семинаре представители Забайкальского края и Иркутской области, сообщили в минздраве Бурятии.
Бурятию посетит известный спортивный врач
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