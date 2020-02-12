Подведены итоги конкурса эскизов мемориала «Дети войны»
30 декабря в Забайкальском крае был объявлен открытый конкурс на лучший эскиз памятника «Дети войны». Его предполагают установить на территории Читы. К участию в конкурсе было заявлено 48 работ из различных регионов Российской Федерации. 19 эскизных проектов допущено к открытому общественному голосованию.
11 февраля состоялось заседание конкурсной комиссии по определению победителя конкурса. В состав конкурсной комиссии вошли представители организационного комитета конкурса, министерства культуры Забайкальского края, комитета культуры и комитета градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита», Забайкальского объединения Союза архитекторов России.
По результатам обсуждения конкурсной комиссией было определено несоответствие представленных заявок целям и задачам конкурса. Работы составлены без достаточного учёта исторического контекста среды: условий и обстоятельств проживания детей Забайкалья в период 1941-1945 годов. По мнению конкурсной комиссии, в представленных проектах не обеспечено единство с прилегающей территорией, на которой планируется установка памятного объекта. С учётом этих обстоятельств победитель конкурса не был определён.
Организаторами принято решение о проведении нового конкурса с учётом профессиональных предложений, высказанных членами конкурсной комиссии. Также выражается искренняя благодарность всем авторам, принявшим участие в конкурсе. Авторы пяти работ, набравших наибольшее количество голосов в ходе общественного голосования, будут награждены благодарственными письмами организаторов конкурса. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
В Забайкалье конкурс проектов памятника остался без победителя
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