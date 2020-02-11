В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган

Основным мероприятием праздника станет фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!»
«Восхваляя традиции предков», под таким названием 24 февраля пройдёт празднование Нового года по лунному календарю в Забайкальском крае. В этот день в буддийском комплексе «Юндэн Шодон» Агинского Бурятского округа состоится фестиваль «Уг изагуураа удхалан туурээе!», будут проведены праздники в 14 районных центрах Забайкальского края, а также в 37 поселениях округа покажут концерты, созданные селянами, родившимися в год мыши. Затем 25 февраля в Чите пройдёт праздник «Здравствуй, Белый месяц».
Празднование Сагаалгана стартует в буддийском комплексе «Юндэн Шодон». Все соберутся, чтобы отдать дань уважения и почтить предков, поделиться друг с другом благопожеланиями. По традиции торжественная часть начнётся с ритуального молебна призыва удачи и благоденствия, церемонии преподношения белой пищи и окропления земли молоком во славу и за здравие всех живущих на земле. Затем празднование перенесётся к подножию горы и продолжится краевым фестивалем между родами.
На фестивале «Уг изагуураа удхалан туурээе!» в буддийском комплексе «Агын найман эсэгэ» будет развёрнут юрточный городок представителей родов хоринских бурят, где гости и участники праздника смогут помериться ловкостью и умением в традиционных играх и забавах на интерактивных площадках, посетить гостевую юрту и ярмарку изделий мастеров народных художественных промыслов, познакомиться с обычаями бурятского народа, принять активное участие в народном чаепитии и стать болельщиками эстафетных состязаний среди команд.
Для участия в фестивале приглашены районы Забайкальского края, в которых локально проживают буряты, а также сборные команды землячеств и диаспор. Основными участниками фестиваля станут команды, сформированные по родовой принадлежности восьми агинских родов. На сегодня у каждого рода есть свои организаторы. Все желающие могут примкнуть к своим родовым командам.
Построение команд состоится в следующей последовательности: Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Шарайд, Харгана, Бодонгууд, Сагаангууд, Хальбин, другие объединённые бурятские рода, землячества и диаспоры.
Каждый род (команда) представляет праздничное приветствие –благопожелание и массовое исполнение одного куплета народной песни. Продолжительность выступления – не более 3 минут, количество участников – не менее 20 человек.
У каждого рода будет своя юрта, в которой представители рода самостоятельно оформляют внутреннее убранство, организуют интерактивную площадку. Зрелищными обещают стать конкурсные состязания между родами: эстафета «Сагаалганай мурысоон» и «Урга таталга».
Эстафета «Сагаалганай мурысөөн». В каждой команде по 9 участников. В эстафете по прямой параллельно участвуют несколько команд. Один участник команды принимает участие только в одном этапе. Победителем считается та команда, которая без нарушений преодолеет все этапы за самый короткий промежуток времени. Эстафета пройдет по следующим этапам: стартовый забег капитанов; хушэмэл хушэхэ (плетение изгороди); бугуулидаха (метание аркана); тоонто уялаа уяха (завязывание бурятского узла «тоонто»); hээр шаалга (разбивание хребтовой кости); мори урилданн (по аналогии игры «мори урилдаан» в шагай наадан).
Количественный состав в состязании «Урга таталга» – 7 участников. Состязания пройдут согласно жеребьёвке по олимпийской системе.
Общекомандное первенство конкурсных состязаний будет определено по сумме занятых мест в двух состязаниях. Команда победитель будет награждена Кубком и денежным вознаграждением. Завершится праздник национальным ёхором. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Программа фестиваля
08:00 - Заезд участников, регистрация
10:00 - Торжественное наступление Нового года по лунному календарю (притуал «Золголго», молебен, обряд преподношения белой пищи, поздравление)
10:45 - Открытие фестиваля «Уг изагуураа удхалан туурээе!»
11:00 - Приветствие родов: Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Шарайд, Харгана, Бодонгууд, Сагаангууд, Хальбин, другие объединённые бурятские рода, землячества и диаспоры
12:00 - Эстафета «Сагаалганай мурысөөн»
13:00 - Состязания между родами «Урга таталга»
14:00 - Подведение итогов. Ёхор дружбы
Возрастное ограничение 0+
В Агинском округе рассказали о мероприятиях в Сагаалган
Общество, Фото:
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