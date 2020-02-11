Байкал пересечёт инклюзивный ледовый экопереход

Цель акции – привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями



В Иркутской области 1 марта состоится инклюзивный ледовый экопереход «Байкал возможностей». Его организует региональное отделение всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.



Сбор и отправление запланированы от железнодорожной станции «Иркутск Пассажирский». В пути всех участников ждёт образовательно-развлекательная программа. Инструктор по туризму проведёт мастер-класс по вязанию туристических узлов, научные сотрудники расскажут о флоре и фауне Байкала, музыкальную развлекательную программу проведут аниматоры. Переход по льду пройдёт от посёлка Култук до станции Слюдянка. Будут остановки на фотографирование, игры, горячий чай и полевую кухню. Общая протяженность инклюзивного перехода составляет около 10 километров.



Главная цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме принятия детей с ограниченными возможностями в социуме. Переход уже поддержали семьи из Усолья-Сибирского, Братска, Саянска. Ознакомиться с подробной информацией, а также подать заявку на участие можно на сайте irkutsk.vordi.org . Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

