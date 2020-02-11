В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары

В Свирске пройдут гонки на коньках на Братском водохранилище
Впервые в городе Свирске с 7 по 8 марта будут проходить Свирские гонки на коньках по открытому льду реки Ангара. Забеги будут проводиться на круге протяженностью 5-15 км рядом с городским парком культуры и отдыха.
К участию допускаются спортсмены не моложе 3 лет. Участники до 18 лет на старт ночной гонки допускаются только с родителями.
6 марта состоятся заезд участников, работа комиссии по допуску, официальные тренировки.
7 марта в 21:00 стартуют ночные забеги на дистанцию 100 м и 500 м.
8 марта с 12:00 состоятся забеги в купальниках на 500 м. Затем начнётся основная гонка на 5 км, 10 км, 15 км. На 15 км разыгрываются денежные призы.
Судейская коллегия оставляет за собой право добавлять или снимать дистанцию из программы в зависимости от количества поданных заявок, а также добавлять возрастную группу или объединять возрастные группы в зависимости поданных заявок.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами. По решению судейской коллегии проводится награждение участников в отдельных номинациях.
Программа соревнований по возрастам
Основные забеги:
- Дети 3-4 года - 500 м;
- Дети 5-6 лет - 500 м;
- Дети 7-8 лет - 500 м;
- Дети 9-10 лет - 500 м;
- Дети 11-12 лет - 500 м;
- Подростки 13-14 лет - 500 м, 5 км;
- Подростки 15-17 лет - 500 м, 5 км;
- Взрослые 18-34 лет - 100 м, 5 км, 10 км, 15 км;
- Взрослые 35-49 лет - 100 м, 5 км, 10 км, 15 км;
- Взрослые 50-64 лет - 100 м, 5 км, 10 км, 15 км;
- Взрослые 65 и старше - 100 м, 5 км, 10 км.
- Дети и подростки 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17 лет - Эстафета (команда 6 человек, по 1 человеку от каждой возрастной группы)
Забеги в купальниках:
- Подростки до 17 лет - 500 м;
- Взрослые 18-80 лет - 500 м.
Ночная гонка:
- Дети 3-4 года - 100 м;
- Дети 5-6 лет - 100 м;
- Дети 7-8 лет - 100 м;
- Дети 9-10 лет - 100 м;
- Дети 11-13 лет - 100 м;
- Подростки 14-17 лет - 100 м;
- Взрослые 18-45 лет - 500 м;
- Взрослые 46-80 лет - 500 м.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ пройдёт церемония награждения конкурса «Признание-2019»
В рамках форума запланированы семинары, консультации и мастер-классы
В Муйском районе уточняют данные о неизвестном мужчине, ведущем бродяжнический образ жизни
Запланированы спортивные, творческие, развлекательные и деловые мероприятия
В Тункинском районе пройдёт этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга»
Учебный процесс будет возобновлён поэтапно
Цель акции – привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями
4 награды у лучников Забайкалья
В учении приняли участие около 100 военнослужащих
Мероприятие пройдёт с 27 по 28 марта на площадках Республиканского бизнес-инкубатора
Запрещённый предмет она спрятала в файл с документами
На мероприятии обсуждались результаты работы по профилактике рецидива
С регионом обсуждаются детали проекта, в том числе количество, параметры и объём оказываемых услуг
Их обманули аферисты
Осуждённым показали, как пользоваться огнетушителем