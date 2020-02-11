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В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары

В Иркутской области пробегут в купальниках по льду Ангары
Общество,  Фото:pixabay.com
В Свирске пройдут гонки на коньках на Братском водохранилище

Впервые в городе Свирске с 7 по 8 марта будут проходить Свирские гонки на коньках по открытому льду реки Ангара. Забеги будут проводиться на круге протяженностью 5-15 км рядом с городским парком культуры и отдыха.

К участию допускаются спортсмены не моложе 3 лет. Участники до 18 лет на старт ночной гонки допускаются только с родителями.

6 марта состоятся заезд участников, работа комиссии по допуску, официальные тренировки.

7 марта в 21:00 стартуют ночные забеги на дистанцию 100 м и 500 м.

8 марта с 12:00 состоятся забеги в купальниках на 500 м. Затем начнётся основная гонка на 5 км, 10 км, 15 км. На 15 км разыгрываются денежные призы.

Судейская коллегия оставляет за собой право добавлять или снимать дистанцию из программы в зависимости от количества поданных заявок, а также добавлять возрастную группу или объединять возрастные группы в зависимости поданных заявок.

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами. По решению судейской коллегии проводится награждение участников в отдельных номинациях.

Программа соревнований по возрастам

Основные забеги:
- Дети 3-4 года - 500 м;
- Дети 5-6 лет - 500 м;
- Дети 7-8 лет - 500 м;
- Дети 9-10 лет - 500 м;
- Дети 11-12 лет - 500 м;
- Подростки 13-14 лет - 500 м, 5 км;
- Подростки 15-17 лет - 500 м, 5 км;
- Взрослые 18-34 лет - 100 м, 5 км, 10 км, 15 км;
- Взрослые 35-49 лет - 100 м, 5 км, 10 км, 15 км;
- Взрослые 50-64 лет - 100 м, 5 км, 10 км, 15 км;
- Взрослые 65 и старше - 100 м, 5 км, 10 км.
- Дети и подростки 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-17 лет - Эстафета (команда 6 человек, по 1 человеку от каждой возрастной группы)

Забеги в купальниках:
- Подростки до 17 лет - 500 м;
- Взрослые 18-80 лет - 500 м.

Ночная гонка:
- Дети 3-4 года - 100 м;
- Дети 5-6 лет - 100 м;
- Дети 7-8 лет - 100 м;
- Дети 9-10 лет - 100 м;
- Дети 11-13 лет - 100 м;
- Подростки 14-17 лет - 100 м;
- Взрослые 18-45 лет - 500 м;
- Взрослые 46-80 лет - 500 м.

Возрастное ограничение 0+
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