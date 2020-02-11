Гостями фестиваля станут певец Дмитрий Янковский и баянист Айдар Гайнуллин
С 19 по 22 марта в Иркутске пройдёт IX всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны». Об этом сообщает пресс-служба Иркутской областной филармонии.
19 марта в 18:30 начнётся концерт-открытие фестиваля (6+). На сцене концертного зала областной филармонии выступят ансамбль «Байкал-квартет», образцовый оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» (г. Ангарск), ансамбль русских народных инструментов «Метелица» (г. Иркутск), ансамбль «Наран» (п. Усть-Ордынский).
Фестиваль продолжится 20 марта в 19:00 концертом «НеОпера. Классика вне классики» (12+). Свою программу покажет солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский (баритон) и оркестр русских народных инструментов. Дмитрий Янковский – талантливый певец, лауреат международных конкурсов, артист кино, участник проекта «Голос», автор музыкального проекта «NeoClassic».
22 марта в 18:00 закроет «Байкальские струны» концертная программа «Танго любви» в исполнении баяниста-виртуоза с мировым именем Айдара Гайнуллина и группы «Эйфория» (6+). Айдар Гайнуллин – музыкант и композитор, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель национальной кинематографической премии «Ника» и национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон».
Иркутск примет музыкальный фестиваль «Байкальские струны»
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