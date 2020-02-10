Росгвардейцы Бурятии были быстрее полицейских на лыжне

Завершился чемпионат «Динамо» Бурятии по лыжным гонкам



В чемпионате Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по лыжным гонкам приняли участие более 80 спортсменов из 15 коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка. По итогам соревнований победила команда сил специального назначения управления Росгвардии, в личном первенстве призовые места заняли три росгвардейца.



В первый день чемпионата спортсмены выявляли сильнейших в личном первенстве. Среди мужчин первое место занял сотрудник отряда мобильного особого назначения капитан полиции Вячеслав Б., ему не было равных в гонке на 5 километров.



В лыжной гонке на дистанции 3 километра среди женщин победителем стала инспектор отдела организации охраны объектов вневедомственной охраны Татьяна Нечаева, ещё одна представительница Росгвардии - сотрудник специального отряда быстрого реагирования Ирина Т. завоевала третье место.



Во второй день чемпионата спортсмены соревновались в лыжной эстафете 4х3 километра. Победителем стала команда сил специального назначения Росгвардии Бурятии, второе и третье места заняли команды региональных МВД и МЧС соответственно.





