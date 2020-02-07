Причиной стал запрет на проведение массовых детских мероприятий в закрытых помещениях
Театры Бурятии отменили показ детских спектаклей в эти выходные. Такие вынужденные меры были приняты в связи с запретом на проведение массовых образовательных, культурных и спортивных мероприятий с участием детей в закрытых помещениях. Решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба, где обсуждались меры по предупреждению завоза коронавирусной инфекции.
В Бурятском театре оперы и балета отменены детские спектакли «Золушка» (9 февраля) и «Волшебник Изумрудного города» (16 февраля). Ранее приобретённые билеты можно сдать в кассе театра.
В Русском драматическом театре отменены показы детских спектаклей «Приключения в волшебном лесу» (8 февраля) и «Летучий корабль» (9 февраля). Билеты будут действительны на показы «Приключений в волшебном лесу» – 28 марта (6+) и «Летучего корабля» – 29 марта (0+).
Молодёжный художественный театр Улан-Удэ объявил об отмене показов в эти выходные «Заюшкиной избушки» и «По-другому» (8 и 9 февраля). Также он обещал вернуться через неделю с новой премьерой.
С пятницы отменены спектакли в театре кукол «Ульгэр». В ближайшие выходные не будет показов спектакля «Снегурочка» (8 февраля) и «Котёнок по имени Гав» (9 февраля). Приобретённые билеты можно сдать в кассу театра.
Также минспортом республики были отменены детские соревнования в Бурятии, в том числе игры Детской футбольной лиги, турнир «Белая ладья», турнир по национальной бурятской борьбе в честь Хамбо-лам и прочие спортивные мероприятия внутри помещений.
В Улан-Удэ отменены детские спектакли
Общество, Фото:
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