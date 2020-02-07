 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Февраля

06 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ отменены детские спектакли

В Улан-Удэ отменены детские спектакли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной стал запрет на проведение массовых детских мероприятий в закрытых помещениях

Театры Бурятии отменили показ детских спектаклей в эти выходные. Такие вынужденные меры были приняты в связи с запретом на проведение массовых образовательных, культурных и спортивных мероприятий с участием детей в закрытых помещениях. Решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба, где обсуждались меры по предупреждению завоза коронавирусной инфекции.

В Бурятском театре оперы и балета отменены детские спектакли «Золушка» (9 февраля) и «Волшебник Изумрудного города» (16 февраля). Ранее приобретённые билеты можно сдать в кассе театра.

В Русском драматическом театре отменены показы детских спектаклей «Приключения в волшебном лесу» (8 февраля) и «Летучий корабль» (9 февраля). Билеты будут действительны на показы «Приключений в волшебном лесу» – 28 марта (6+) и «Летучего корабля» – 29 марта (0+).

Молодёжный художественный театр Улан-Удэ объявил об отмене показов в эти выходные «Заюшкиной избушки» и «По-другому» (8 и 9 февраля). Также он обещал вернуться через неделю с новой премьерой.

С пятницы отменены спектакли в театре кукол «Ульгэр». В ближайшие выходные не будет показов спектакля «Снегурочка» (8 февраля) и «Котёнок по имени Гав» (9 февраля). Приобретённые билеты можно сдать в кассу театра.

Также минспортом республики были отменены детские соревнования в Бурятии, в том числе игры Детской футбольной лиги, турнир «Белая ладья», турнир по национальной бурятской борьбе в честь Хамбо-лам и прочие спортивные мероприятия внутри помещений.
театр спектакль коронавирус карантин дети Бурятия Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске за 3 дня пройдёт сразу 3 турнира по мини-футболу
В Иркутске за 3 дня пройдёт сразу 3 турнира по мини-футболу
Общество, 07.02.2020
В одном из них примут участие команды из Читы и Улан-Удэ
В Забайкальском крае обсудили празднование Сагаалгана
В Забайкальском крае обсудили празднование Сагаалгана
Общество, 07.02.2020
Празднование Белого месяца откроют одиннадцать родов бурят
Ламе Агинского дацана вручили медаль
Ламе Агинского дацана вручили медаль
Общество, 07.02.2020
Медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» была вручена Чингизу Сультимову
В Бурятии вновь заговорили о памятнике Владимиру Сафронову
В Бурятии вновь заговорили о памятнике Владимиру Сафронову
Общество, 07.02.2020
Свой эскиз предложил глава федерации тайского бокса Бурятии
В СИЗО Улан-Удэ обучают йоге
В СИЗО Улан-Удэ обучают йоге
Общество, 07.02.2020
Обучение проходило пять дней
В Улан-Удэ на спектакле покажут мистерию ЦАМ
В Улан-Удэ на спектакле покажут мистерию ЦАМ
Общество, 07.02.2020
В Бурятском драматическом театре покажут премьеру «Наян Наваа»
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 07.02.2020
После морозов синоптики прогнозируют потепление
В Иркутске студенты-актёры заставили зрителей плакать
В Иркутске студенты-актёры заставили зрителей плакать
Общество, 07.02.2020
Выпускники представили дипломный спектакль
В Ангарске осуждённые создали коллаж с розовой ленточкой
В Ангарске осуждённые создали коллаж с розовой ленточкой
Общество, 07.02.2020
Осуждённых женщин научили определять жизненные позиции
Бурятский язык в школах изучает половина учащихся
Бурятский язык в школах изучает половина учащихся
Общество, 07.02.2020
На комиссии при главе республики обсудили сохранение и развитие бурятского языка
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти старинный самовар
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти старинный самовар
Общество, 07.02.2020
Мужчина хотел подарить угольный самовар другу из Китая
В Бурятии кастинг близнецов для фильма вызвал ажиотаж
В Бурятии кастинг близнецов для фильма вызвал ажиотаж
Общество, 07.02.2020
Съёмки фильма по рассказу Намжила Нимбуева стартуют уже в апреле
Молодых экологов Бурятии приглашают на конкурс
Молодых экологов Бурятии приглашают на конкурс
Общество, 07.02.2020
Конкурс «Моя страна – моя Россия» поможет реализовать проекты молодых экологов
Электричке Улан-Удэ – Таловка назначили новую остановку
Электричке Улан-Удэ – Таловка назначили новую остановку
Общество, 07.02.2020
Остановка появится в остановочном пункте Троицкое

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^