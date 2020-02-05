Авто будут использовать на маршрутах патрулирования в районах республики и в Улан-Удэ
Сегодня, 5 февраля, в Улан-Удэ состоялось торжественное вручение семь новых автомобилей «Лада Гранта» для групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Новая техника будет обеспечивать безопасность на маршрутах патрулирования в Джидинском, Кабанском и Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Ключи от служебных автомобилей вручали временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Иван Ванчугов и начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов.
- Поздравляю вас с пополнением автопарка! Хочу поблагодарить за тот объем служебно-боевых задач, которые вы выполняете, и в первую очередь, основную задачу войск национальной гвардии – охрану общественного порядка и общественной безопасности на маршрутах патрулирования, - выступил перед личным составом Иван Ванчугов.
В 2019 году во вневедомственную охрану Бурятии в рамках гособоронзаказа поступило 10 новых автомобилей. Все поставки идут централизованно, автопарк подразделений вневедомственной охраны обновляется регулярно.
- Новая техника позволит выполнять возложенные на нас боевые задачи на более качественном уровне. Машины оборудованы всем необходимым, чтобы при поступлении тревожного сигнала экипаж группы задержания незамедлительно выехал к месту происшествия и пресёк противоправные действия, - отметил Евгений Котов.
Сейчас на маршрутах патрулирования, где дислоцируются подразделения Росгвардии, задействованы более 140 автомобилей. Всего же автопарк вневедомственной охраны насчитывает порядка 200 единиц техники.
Росгвардейцам Бурятии вручили «Лады Гранта»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочки от 3 до 15 лет девять месяцев проходили обучение в модельной школе
Авто будут использовать на маршрутах патрулирования в районах республики и в Улан-Удэ
28 осуждённых получили рабочие специальности
На Ледовой арене IceМетр начинается второй круг отборочного этапа IX всероссийского фестиваля Ночной Хоккейной лиги (НХЛ)
По словам режиссёра, съёмки проводились в Бурятии в «местах неслыханной красоты»
Стартовал приём заявок на дизайнерский конкурс
Любителям зимней ловли рыбы напомнили о безопасности на льду
Девушка участвовала в конкурсе на торжественном мероприятии
Масленица пройдёт 1 марта
Выставкой известного скульптора музей открывает серию юбилейных мероприятий, посвящённых 150-летию
В Забайкальском национальном парке стартовала акция «Чистый лёд Байкала»
Квартира жителя Могочи находилась под запретом на регистрационные действия
«Ощущения в полёте не описать», - поделился победитель необычного конкурса
Вместе с детьми инспекторы изготовили светоотражающие наклейки
Член сборной России Михаил Асташов дал пояснения по нашумевшему видео о работе курьером в службе доставки еды