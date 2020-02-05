Росгвардейцам Бурятии вручили «Лады Гранта»

Авто будут использовать на маршрутах патрулирования в районах республики и в Улан-Удэ



Сегодня, 5 февраля, в Улан-Удэ состоялось торжественное вручение семь новых автомобилей «Лада Гранта» для групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Новая техника будет обеспечивать безопасность на маршрутах патрулирования в Джидинском, Кабанском и Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Ключи от служебных автомобилей вручали временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Бурятии полковник полиции Иван Ванчугов и начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов.



- Поздравляю вас с пополнением автопарка! Хочу поблагодарить за тот объем служебно-боевых задач, которые вы выполняете, и в первую очередь, основную задачу войск национальной гвардии – охрану общественного порядка и общественной безопасности на маршрутах патрулирования, - выступил перед личным составом Иван Ванчугов.



В 2019 году во вневедомственную охрану Бурятии в рамках гособоронзаказа поступило 10 новых автомобилей. Все поставки идут централизованно, автопарк подразделений вневедомственной охраны обновляется регулярно.



- Новая техника позволит выполнять возложенные на нас боевые задачи на более качественном уровне. Машины оборудованы всем необходимым, чтобы при поступлении тревожного сигнала экипаж группы задержания незамедлительно выехал к месту происшествия и пресёк противоправные действия, - отметил Евгений Котов.



Сейчас на маршрутах патрулирования, где дислоцируются подразделения Росгвардии, задействованы более 140 автомобилей. Всего же автопарк вневедомственной охраны насчитывает порядка 200 единиц техники.





