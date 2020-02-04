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Дело о гибели в Бурятии американца просят возобновить

Дело о гибели в Бурятии американца просят возобновить
Общество, 
Представители матери погибшего студента Колина Мэдсена обратились в прокуратуру

Представители матери студента Иркутского лингвистического института, гражданина США Колина Мэдсена, погибшего в горах Бурятии в 2016 году, попросили прокуратуру отменить решение следствия, прекратившего уголовное дела об убийстве молодого человека. Юристы настаивают, что смерть Медсена носила криминальный характер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских адвокатов матери погибшего студента - Ивана Павлова и Евгения Смирнова.

25-летний американец Колин Мэдсен погиб в Аршане Тункинского района Бурятии в марте 2016 года. Он приехал с друзьями в курортный посёлок, чтобы подняться на Пик любви. Колин пропал ночью, уйдя из дома в лёгкой одежде. Спустя девять дней пропавший парень был найден мёртвым. Официальной причиной смерти стало переохлаждение.

Следственный комитет сообщал, что в течение дня компания употребляла марихуану, а уже ночью Колин пропал.

В свою очередь, мать Колина пыталась доказать, что её сына убили. Она заявила, что исследование на наркотики, проведённое в США, показало отрицательный результат. Указывала Дана Мэдсен и на ряд нестыковок в деле, на заключение иностранных специалистов, сделавших вывод, что причиной смерти Колина мог стать удар по голове. По мнению матери, её сына могли убить, к примеру, приняв за гея.

- С принятым решением о прекращении уголовного дела мы не согласны. Мы настаиваем, что вывод следствия о ненасильственной смерти Мэдсона не основан на фактических обстоятельствах. Постановление о прекращении уголовного дела мы считаем незаконным, необоснованным и подлежащем отмене, - заявил «Интерфаксу» адвокат Павлов, представляющий интересы матери Мэдсена.

Жалоба в прокуратуру была направлена 3 февраля. На её рассмотрение у надзора есть не более 10 суток после получения.
смерть США
 
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