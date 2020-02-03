В Бурятию из Монголии пытались провезти творог, рыбу и говядину

Продукты отправили обратно в соседнюю страну



В пункте пропуска «Наушки» в Бурятии госинспекторы управления Россельхознадзора осуществляют досмотр поездов, следующих из Монголии в Россию.



Во время проверок было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: жители Монголии пытались ввезти 3 кг сухого творога, 600 граммов варёной говядины и 1 кг копчёного сазана.



- Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317. В отношении трёх граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

