1 февраля состоялось первенство по скоростном бегу «Быстрый конёк»
1 февраля в Улан-Удэ прошли соревнования по скоростном бегу «Быстрый конёк». На катке института железнодорожного транспорта за личное первенство бились юноши и девушки в двух возрастных категориях: 2002 г.р. и младше и 2005 г.р. и младше. В соревнованиях приняли участие жители пяти микрорайонов Железнодорожного района.
Победителями и призёрами состязаний на коньках стали:
Юноши 2002 г.р. и младше
1 место – Посельский Семён
2 место – Карпов Андрей
3 место – Конаков Николай
Юноши 2005 г.р. и младше
1 место – Азаров Дмитрий
2 место – Осокин Андрей
3 место – Песегов Никита
Девушки 2002 г.р. и младше
1 место – Чамаева Валерия
2 место – Никонорова Мария
3 место – Горбунова Екатерина
Девушки 2005 г.р. и младше
1 место – Искалиева Леся
2 место – Бобовская Анна
3 место – Саломатина Александра
Призёры награждены грамотами и медалями. Все участники получили сладкие призы. Об этом сообщают организаторы – центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.
В Улан-Удэ соревновались юные конькобежцы Железнодорожного района
Общество, Фото:
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