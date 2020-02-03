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В Улан-Удэ соревновались юные конькобежцы Железнодорожного района

В Улан-Удэ соревновались юные конькобежцы Железнодорожного района
Общество,  Фото:центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ
1 февраля состоялось первенство по скоростном бегу «Быстрый конёк»

1 февраля в Улан-Удэ прошли соревнования по скоростном бегу «Быстрый конёк». На катке института железнодорожного транспорта за личное первенство бились юноши и девушки в двух возрастных категориях: 2002 г.р. и младше и 2005 г.р. и младше. В соревнованиях приняли участие жители пяти микрорайонов Железнодорожного района.

Победителями и призёрами состязаний на коньках стали:

Юноши 2002 г.р. и младше
1 место – Посельский Семён
2 место – Карпов Андрей
3 место – Конаков Николай

Юноши 2005 г.р. и младше
1 место – Азаров Дмитрий
2 место – Осокин Андрей
3 место – Песегов Никита

Девушки 2002 г.р. и младше
1 место – Чамаева Валерия
2 место – Никонорова Мария
3 место – Горбунова Екатерина

Девушки 2005 г.р. и младше
1 место – Искалиева Леся
2 место – Бобовская Анна
3 место – Саломатина Александра

Призёры награждены грамотами и медалями. Все участники получили сладкие призы. Об этом сообщают организаторы – центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.
конькобежный спорт спорт Железнодорожный район Бурятия Улан-Удэ
 
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