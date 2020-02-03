В Улан-Удэ соревновались юные конькобежцы Железнодорожного района

Общество, Фото: центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ

1 февраля состоялось первенство по скоростном бегу «Быстрый конёк»



1 февраля в Улан-Удэ прошли соревнования по скоростном бегу «Быстрый конёк». На катке института железнодорожного транспорта за личное первенство бились юноши и девушки в двух возрастных категориях: 2002 г.р. и младше и 2005 г.р. и младше. В соревнованиях приняли участие жители пяти микрорайонов Железнодорожного района.



Победителями и призёрами состязаний на коньках стали:



Юноши 2002 г.р. и младше

1 место – Посельский Семён

2 место – Карпов Андрей

3 место – Конаков Николай



Юноши 2005 г.р. и младше

1 место – Азаров Дмитрий

2 место – Осокин Андрей

3 место – Песегов Никита



Девушки 2002 г.р. и младше

1 место – Чамаева Валерия

2 место – Никонорова Мария

3 место – Горбунова Екатерина



Девушки 2005 г.р. и младше

1 место – Искалиева Леся

2 место – Бобовская Анна

3 место – Саломатина Александра



Призёры награждены грамотами и медалями. Все участники получили сладкие призы. Об этом сообщают организаторы – центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.

