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Снайперы ВВО в Бурятии отработали задачи ночного боя

Снайперы ВВО в Бурятии отработали задачи ночного боя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К занятиям было привлечено более 100 военнослужащих

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отработали задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия состоялись на полигоне Дивизионный в рамках интенсивной боевой подготовки.

В ходе тренировок снайперы закрепили профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи отрабатывались в составе снайперских групп и пар, что является основой построения действий в войсковом тактическом звене управления. В целях развития внимательности и реакции для военнослужащих каждый раз создавалась новая тактическая обстановка, с множеством вводных задач.

На практике военнослужащие провели разведку местности и ориентирование в заданном районе в тёмное время суток. Также командирами, по ходу занятий, были оценены навыки подчинённых по личной и коллективной маскировке с применением рельефа местности и дополнительно грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода.

К занятиям было привлечено более 100 военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО снайперы
 
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