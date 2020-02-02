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Федерация бокса Бурятии признана лучшей в стране

Федерация бокса Бурятии признана лучшей в стране
Общество,  Фото:Федерация бокса Бурятии
Умар Кремлёв вручил Валерию Доржиеву сертификат на 1 млн рублей

В городе Калининграде с 31 января по 1 февраля проходит II всероссийский боксёрский форум. В мероприятии принимают участие более 400 делегатов из всех регионов России, представители зарубежных спортивных организаций.

На мероприятии Федерация бокса Бурятии была награждена как лучшая региональная федерация по боксу по итогам 2019 года.

Сертификат на сумму 1 миллион рублей был вручен генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым президенту Федерации бокса республики Валерию Доржиеву.

Двухдневная программа форума включила пленарные заседания, семинары, мастер-классы, а также финальное профессиональное шоу из 13 поединков на главной арене Дворца спорта «Янтарный», сообщает Федерация бокса Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в Улан-Удэ прошёл чемпионат по боксу среди женщин. Умар Кремлёв отметил высокую организацию мероприятия и назвал чемпионат лучшим в истории.  
бокс спорт
 
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