Умар Кремлёв вручил Валерию Доржиеву сертификат на 1 млн рублей
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В городе Калининграде с 31 января по 1 февраля проходит II всероссийский боксёрский форум. В мероприятии принимают участие более 400 делегатов из всех регионов России, представители зарубежных спортивных организаций.
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На мероприятии Федерация бокса Бурятии была награждена как лучшая региональная федерация по боксу по итогам 2019 года.
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Сертификат на сумму 1 миллион рублей был вручен генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым президенту Федерации бокса республики Валерию Доржиеву.
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Двухдневная программа форума включила пленарные заседания, семинары, мастер-классы, а также финальное профессиональное шоу из 13 поединков на главной арене Дворца спорта «Янтарный», сообщает Федерация бокса Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в Улан-Удэ прошёл чемпионат по боксу среди женщин. Умар Кремлёв отметил высокую организацию мероприятия и назвал чемпионат лучшим в истории.
Федерация бокса Бурятии признана лучшей в стране
Общество, Фото:
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