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Улан-удэнцы считают новую плитку из отходов некрасивой, но нескользкой

Улан-удэнцы считают новую плитку из отходов некрасивой, но нескользкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Таковы результаты народного голосования

Сегодня на сайте «Активный горожанин» завершается народное голосование по тротуарной плитке из отработанных отходов, которая в качестве эксперимента была уложена у Гостиных рядов.

По данным на 31 января 2666 опрошенных (55%) считают, что плитка скользкая, с ними не согласны 2168 человек (45%). Внешний вид экспериментальной плитки нравится 2176 респондентам (45%), отрицательно отзываются 2658 человек (55%).

Голосование было запущено комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ 15 января. В декабре прошлого года 20 квадратных метров плитки из отходов безвозмездно предоставил ООО «Республиканский центр переработчиков отходов», её уложили на Гостиных рядах.
голосование
 
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