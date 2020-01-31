Таковы результаты народного голосования
Сегодня на сайте «Активный горожанин» завершается народное голосование по тротуарной плитке из отработанных отходов, которая в качестве эксперимента была уложена у Гостиных рядов.
По данным на 31 января 2666 опрошенных (55%) считают, что плитка скользкая, с ними не согласны 2168 человек (45%). Внешний вид экспериментальной плитки нравится 2176 респондентам (45%), отрицательно отзываются 2658 человек (55%).
Голосование было запущено комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ 15 января. В декабре прошлого года 20 квадратных метров плитки из отходов безвозмездно предоставил ООО «Республиканский центр переработчиков отходов», её уложили на Гостиных рядах.
Улан-удэнцы считают новую плитку из отходов некрасивой, но нескользкой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукция предназначалась для детского сада
Также уменьшился автобусный парк республики
Влажность воздуха в помещении была выше установленной
Мужчина не смог обжаловать суровый приговор
Никто из водителей не признавал вину
Роспотребнадзор подал иск в суд
Произошло 29 аварий с механическими повреждениями
Сельчане несколько лет не могли добраться до своих сенокосных пашен
Офицеры совершенствовали методические навыки
Из-за низкого температурного режима их закрывали на 10 и 11 суток
Теперь сотрудники смогут развивать свои музыкальные способности
Видеоработа называется «Плач струны забытой. Сквозь время в вечность…»
Праздник бууз пройдёт 23 февраля на площади Советов
К омбудсмену обратилась председатель филиала ассоциации коренных малочисленных народов в Северобайкальском районе
Социальными службами проводится работа по передачи ещё троих подростков в семьи