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В Бурятии пройдут крупные учения ракетных войск и артиллерии

В Бурятии пройдут крупные учения ракетных войск и артиллерии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Они состоятся в феврале и марте на полигоне Бурдуны

В соединениях и подразделениях ракетных войск и артиллерии Бурятии, стартовала подготовка к проведению крупных учений с боевой стрельбой. Мероприятия состоятся в феврале и марте на полигоне Бурдуны.

На полевом выходе состоится слаживание расчётов боевой техники и орудий, огневых подразделений, а также будет отработано взаимодействию в тактическом звене управления. На завершающем этапе с подразделениями ствольной и реактивной артиллерии спланированы стрельбы из штатного вооружения.

Ракетные подразделения, в свою очередь, выполнят задачи по доставке, перегрузке и стыковке ракет, а также подготовке и производству электронных пусков. Занятия пройдут по курсу интенсивной подготовки, с обязательной отработкой задач ночью.

К полевым занятиям будет привлечено около 2 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, среди которой САУ Мста-М, 2С3 «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также гусеничные БМП-3 в уникальном снаряжении противотанковых ракетных комплексов «Корнет», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Всего в рамках полевого выхода будет проведено около 50 боевых стрельб с артиллеристскими подразделениями различного уровня, а также порядка 100 тренировок по управлению огнём.


ВВО учения
 
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