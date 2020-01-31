Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ

В составе сборной спортсмены из Улан-Удэ, Кабанского и Мухоршибирского районов



Молодые ориентировщики Бурятии впервые завоевали право участвовать в финальных соревнованиях зимней Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах. Финал пройдёт с 26 февраля по 1 марта в Красноярске. В соревнованиях будут участвовать спортсмены возрастной группы «юноши и девушки (до 18 лет)» (2003-2005 годов рождения).



В составе команды Бурятии выступят:

- ориентировщицы Кабанского района – Белоусова Дарья, Каргапольцева Ульяна, Кочмарева Кристина, Сенотрусова Владислава (тренер Аркадий Белоусов);

- ориентировщики из села Саган-Нур Мухоршибирского района – Татарников Артём, Юрьев Андрей (тренер Евгения Юрьева);

- ориентировщик из Улан-Удэ – Половинко Кирилл (тренер Галина Бухаева).



В программе финала у юношей и девушек пройдут лыжные гонки: спринт, классика и эстафета – 3 человека. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».

