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Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ

Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ
Общество, 
В составе сборной спортсмены из Улан-Удэ, Кабанского и Мухоршибирского районов

Молодые ориентировщики Бурятии впервые завоевали право участвовать в финальных соревнованиях зимней Спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах. Финал пройдёт с 26 февраля по 1 марта в Красноярске. В соревнованиях будут участвовать спортсмены возрастной группы «юноши и девушки (до 18 лет)» (2003-2005 годов рождения).

В составе команды Бурятии выступят:
- ориентировщицы Кабанского района – Белоусова Дарья, Каргапольцева Ульяна, Кочмарева Кристина, Сенотрусова Владислава (тренер Аркадий Белоусов);
- ориентировщики из села Саган-Нур Мухоршибирского района – Татарников Артём, Юрьев Андрей (тренер Евгения Юрьева);
- ориентировщик из Улан-Удэ – Половинко Кирилл (тренер Галина Бухаева).

В программе финала у юношей и девушек пройдут лыжные гонки: спринт, классика и эстафета – 3 человека. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
спортивное ориентирование спорт спартакиада Бурятия Улан-Удэ Кабанский район Мухоршибирский район
 
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