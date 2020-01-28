В конкурсе примут участие школьники
1 февраля 2020 года в Буддийском университете в Иволгинском дацане состоится XXXIV конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиции и культуры среди школьников.
- За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии, с твердым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше, - сообщает Буддийская Традиционная Сангха России.
От конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести новые виды состязаний.
В Буддийском университете устроят конкурс бурятского языка
Общество, Фото:
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