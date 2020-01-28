В Буддийском университете устроят конкурс бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В конкурсе примут участие школьники



1 февраля 2020 года в Буддийском университете в Иволгинском дацане состоится XXXIV конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиции и культуры среди школьников.



- За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии, с твердым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше, - сообщает Буддийская Традиционная Сангха России.



От конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести новые виды состязаний.





