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В Буддийском университете устроят конкурс бурятского языка

В Буддийском университете устроят конкурс бурятского языка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В конкурсе примут участие школьники

1 февраля 2020 года в Буддийском университете в Иволгинском дацане состоится XXXIV конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг» на знание бурятского языка, традиции и культуры среди школьников.

- За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии, с твердым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше, - сообщает Буддийская Традиционная Сангха России.

От конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести новые виды состязаний.


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