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В Улан-Удэ лишили прав наркозависимого водителя

В Улан-Удэ лишили прав наркозависимого водителя
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина работал водителем в ЛВРЗ

Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения в Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе – филиале АО «Желдорреммаш», в ходе которой выявлен водитель, имеющий противопоказания к управлению транспортными средствами по состоянию здоровья.

Выяснилось, что ранее он был осуждён за незаконные приобретение, хранение, наркотиков без цели сбыта и поставлен на учёт в наркологическом диспансере.

Управление транспортом лицом, страдающим наркозависимостью, создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуры.

Прокурором руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, в суд направлено исковое заявление о лишении мужчины водительских прав.

В результате вмешательства прокуратуры водитель предприятия отстранён от управления транспортными средствами и уволен по соглашению сторон.

По иску прокуратуры Октябрьским районным судом Улан-Удэ он лишён водительских прав на срок до полного излечения от наркозависимости и снятия с учёта в наркологическом диспансере.

прокуратура наркотики
 
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