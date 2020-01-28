В Улан-Удэ лишили прав наркозависимого водителя

По иску прокуратуры Октябрьским районным судом Улан-Удэ он лишён водительских прав на срок до полного излечения от наркозависимости и снятия с учёта в наркологическом диспансере.





Бурятская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения в Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе – филиале АО «Желдорреммаш», в ходе которой выявлен водитель, имеющий противопоказания к управлению транспортными средствами по состоянию здоровья.Выяснилось, что ранее он был осуждён за незаконные приобретение, хранение, наркотиков без цели сбыта и поставлен на учёт в наркологическом диспансере.Управление транспортом лицом, страдающим наркозависимостью, создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуры.Прокурором руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства, в суд направлено исковое заявление о лишении мужчины водительских прав.В результате вмешательства прокуратуры водитель предприятия отстранён от управления транспортными средствами и уволен по соглашению сторон.