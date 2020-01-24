В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня

Баня пользуется спросом у населения





Баня на улице Алмазной в Иркутске готова к эксплуатации. Об этом в ходе рабочего выезда мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сообщила генеральный директор ООО «Баня №5» Альбина Дамбаева. В 2019 году администрация Иркутска заключила с организацией концессионное соглашение, согласно которому в помещении провели капитальный ремонт.

Муниципальная баня на улице Алмазной была закрыта с января 2019 года. Договор с предыдущим арендатором расторгли в судебном порядке в связи с ненадлежащим санитарным и техническим состоянием объекта по жалобам жителей. В июле прошлого года по результатам конкурса было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет с ООО «Баня №5», сообщает пресс-служба мэрии.





– Баня на улице Алмазной – важный социальный объект. Он востребован населением частного сектора микрорайонов Первомайский и Университетский. Ремонт бани в рамках концессии – хороший пример муниципально-частного партнёрства. И, главное, ответственного отношения предпринимателей к горожанам. Жители частного сектора: наши ветераны, пенсионеры, школьники могут пользоваться баней на льготной основе, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Кроме того, здание бани подключили к центральным теплосетям, что позволит снизить воздействие на экологию. Ранее объект отапливался угольной котельной.В рамках капитального ремонта концессионер за свой счёт укрепил строительные конструкции фундамента, стен, отмосток, перекрытий. Проведена перепланировка помещений. Заменены кровля здания, окна и дверные блоки, а также коммуникации системы отопления и вентиляционная система. В бане сделаны новые напольные покрытия и потолки, проведена отделка стен. Заменено освещение, электроснабжение, пожарная сигнализация.– Объект продолжает оставаться муниципальной собственностью. Администрация контролировала работы по восстановлению объекта. Сейчас будем следить за его эксплуатацией. Это современный объект, отвечающий всем требованиям безопасности, – отметила заместитель мэра, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.