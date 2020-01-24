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В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня

В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня
Общество,  Фото:pixabay.com
Баня пользуется спросом у населения

Баня на улице Алмазной в Иркутске готова к эксплуатации. Об этом в ходе рабочего выезда мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сообщила генеральный директор ООО «Баня №5» Альбина Дамбаева. В 2019 году администрация Иркутска заключила с организацией концессионное соглашение, согласно которому в помещении провели капитальный ремонт.

– Баня на улице Алмазной – важный социальный объект. Он востребован населением частного сектора микрорайонов Первомайский и Университетский. Ремонт бани в рамках концессии – хороший пример муниципально-частного партнёрства. И, главное, ответственного отношения предпринимателей к горожанам. Жители частного сектора: наши ветераны, пенсионеры, школьники могут пользоваться баней на льготной основе, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Кроме того, здание бани подключили к центральным теплосетям, что позволит снизить воздействие на экологию. Ранее объект отапливался угольной котельной.

В рамках капитального ремонта концессионер за свой счёт укрепил строительные конструкции фундамента, стен, отмосток, перекрытий. Проведена перепланировка помещений. Заменены кровля здания, окна и дверные блоки, а также коммуникации системы отопления и вентиляционная система. В бане сделаны новые напольные покрытия и потолки, проведена отделка стен. Заменено освещение, электроснабжение, пожарная сигнализация.

– Объект продолжает оставаться муниципальной собственностью. Администрация контролировала работы по восстановлению объекта. Сейчас будем следить за его эксплуатацией. Это современный объект, отвечающий всем требованиям безопасности, – отметила заместитель мэра, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.

Муниципальная баня на улице Алмазной была закрыта с января 2019 года. Договор с предыдущим арендатором расторгли в судебном порядке в связи с ненадлежащим санитарным и техническим состоянием объекта по жалобам жителей. В июле прошлого года по результатам конкурса было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет с ООО «Баня №5», сообщает пресс-служба мэрии.

Иркутск баня
 
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