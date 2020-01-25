В Бурятии сохранится морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике преимущественно без осадков



По Северобайкальскому району небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 26-31, по Прибайкалью и местами югу 17-22, по северным районам местами до 36, днём 11-16, местами 18-23 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 16-18 мороза.

