По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике преимущественно без осадков
По Северобайкальскому району небольшой снег, по остальной территории без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 26-31, по Прибайкалью и местами югу 17-22, по северным районам местами до 36, днём 11-16, местами 18-23 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 26-28, днём 16-18 мороза.
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, Фото:
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