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Беседки на Байкале в Листвянке будут демонтированы

Беседки на Байкале в Листвянке будут демонтированы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Строения находятся на берегу озера

Решение суда об удовлетворении данных требований Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора вступило в законную силу. Самовольно возведённые беседки в посёлке Листвянка в Иркутской области будут демонтированы.

Поводом для обращения в суд с таким иском стали результаты прокурорской проверки. Выяснилось, что деревянные строения располагаются в пределах береговой полосы озера Байкал в 4 метрах от кромки озера. Более того, владелец беседок не имеет никаких прав на занятый земельный участок.

- С учётом того, что береговая полоса великого озера является федеральной собственностью, находится под особой защитой государства, организация рекреационных площадок на такой территории должна строго соответствовать требованиям законодательства, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Законное и цивилизованное обустройство рекреационных зон посёлка станет возможным после утверждения грамотного территориального планирования. В настоящее время вопросы разработки генерального плана Листвянки обсуждаются на уровне регионального правительства, отметили в прокуратуре.

- Предпринимательская деятельность по эксплуатации беседок, не отвечающая требованиям закона, которая велась неуполномоченным лицом в неположенном месте, не имеющая надлежащих согласований нарушает права неопределённого круга лиц на свободное передвижение по берегу Байкала, не может являться добросовестной и подлежит прекращению, - подчеркнули в надзорном органе.

Исполнение судебного акта будет контролироваться природоохранной прокуратурой.


Байкал
 
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