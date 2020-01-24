Беседки на Байкале в Листвянке будут демонтированы

Исполнение судебного акта будет контролироваться природоохранной прокуратурой.









Решение суда об удовлетворении данных требований Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора вступило в законную силу. Самовольно возведённые беседки в посёлке Листвянка в Иркутской области будут демонтированы.Поводом для обращения в суд с таким иском стали результаты прокурорской проверки. Выяснилось, что деревянные строения располагаются в пределах береговой полосы озера Байкал в 4 метрах от кромки озера. Более того, владелец беседок не имеет никаких прав на занятый земельный участок.- С учётом того, что береговая полоса великого озера является федеральной собственностью, находится под особой защитой государства, организация рекреационных площадок на такой территории должна строго соответствовать требованиям законодательства, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.Законное и цивилизованное обустройство рекреационных зон посёлка станет возможным после утверждения грамотного территориального планирования. В настоящее время вопросы разработки генерального плана Листвянки обсуждаются на уровне регионального правительства, отметили в прокуратуре.- Предпринимательская деятельность по эксплуатации беседок, не отвечающая требованиям закона, которая велась неуполномоченным лицом в неположенном месте, не имеющая надлежащих согласований нарушает права неопределённого круга лиц на свободное передвижение по берегу Байкала, не может являться добросовестной и подлежит прекращению, - подчеркнули в надзорном органе.