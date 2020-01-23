Открытое первенство среди школьников пройдёт на 3 площадках
21 февраля в Агинском Бурятском округе пройдёт десятое открытое первенство городского округа «Посёлок Агинское» по хоккею с шайбой среди школьников на призы памяти Героя России Алдара Цыденжапова. В окружном центре состоялось первое заседание оргкомитета по проведению юбилейного турнира, на котором были обговорены все нюансы и назначены ответственные по всем пунктам подготовительных мероприятий.
Турнир пройдёт на трёх хоккейных площадках – это ледовые катки СДЦ «Олимп», Агинской средней школы №4 и №1. Лёд на них залит, и сейчас там идут тренировки хоккейной команды. По словам директоров школ из состава учащихся выбраны группы для своевременной очистки поверхности льда. Также определены места для размещения гостей, пункты питания.
К соревнованиям готовится и сборная хоккейная команда посёлка Агинское. Ребята понимают всю ответственность мероприятия, поэтому принимают участие в подготовке катка. Помимо этого, сборную должны обеспечить расходными материалами – клюшками, шайбами.
В прошлом 2019 году команда посёлка заняла второе место, уступив хоккейной команде из рабочего поселка Жирекен Чернышевского района. Поэтому в этом году перед сборной ставится задача выиграть юбилейный кубок открытого первенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».
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В Аге состоится турнир по хоккею памяти Алдара Цыденжапова
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