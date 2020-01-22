Во время пожара люди спали
Как сообщал «Байкал-Daily», в колодце на улице Геологическая погибли четверо бездомных. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
По данным следствия, погибли двое мужчин и две женщины. Дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные являлись лицами без определённого места жительства.
В этом тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку. Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлён различными горючими предметами одежды и быта.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В пресс-службе ГУ МЧС по республике отмечают, что условием развития пожара стало позднее обнаружение. Во время происшествия люди спали.
В результате пожара сгорел матрас на площади 3 квадратных метра.
По факту гибели 4 бездомных в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время пожара люди спали
Родители предполагают, что так он хотел увести девочку
Екатерина Первушина исполнит главную партию в балете «Жизель»
В Селенгинском районе начнут реализовывать проект «Сады Селенги»
За время отбывания они испортили имущество учреждения
Был заплыв на 100 метров, и эстафета в вольном стиле
Учения прошли на полигоне Бурдуны
Браконьеров задержал сотрудник Госохотслужбы
За незаконное хранение боеприпасов возбуждено уголовное дело
Они «закрывали глаза» на перегруз грузовых вагонов
Он ударил медика перочинным ножом
Она совершила на арендуемом автомобиле ДТП
Мужчина сетями выловил 950 хвостов в нерестовый период
За три года она украла более 3-х миллионов рублей
Работник подал поддельный документ для поступления в университет