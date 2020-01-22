По факту гибели 4 бездомных в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Во время пожара люди спали



Как сообщал «Байкал-Daily», в колодце на улице Геологическая погибли четверо бездомных. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).



По данным следствия, погибли двое мужчин и две женщины. Дым из колодца заметили прохожие и позвонили в экстренные службы. Покойные являлись лицами без определённого места жительства.



В этом тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку. Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлён различными горючими предметами одежды и быта.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В пресс-службе ГУ МЧС по республике отмечают, что условием развития пожара стало позднее обнаружение. Во время происшествия люди спали.



В результате пожара сгорел матрас на площади 3 квадратных метра.







