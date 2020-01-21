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В Бурятии заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне

В Бурятии заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более половины населения республики привились от гриппа

На 20 января заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

Основным действенным методом профилактики гриппа является вакцинация, и в рамках подготовки в эпидсезону в республике против гриппа привито 533 095 человек, что составляет 54,2% от численности населения.


ОРВИ
 
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