Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме

Конкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» призван продемонстрировать колорит и культуру разных народностей



Стартовал приём заявок на всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России». Конкурс проводится при грантовой поддержке Росмолодежи и призван продемонстрировать национальный колорит народов России, многообразие культур через национальный костюм и с помощью работ фотохудожников, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- В России проживает около двух сотен национальностей — от многомиллионных до исчезающих, представителей, которых сегодня можно пересчитать по пальцам. Наш проект задуман для того, чтобы вспомнить и рассказать об истории, традициях и культуре разных народностей России через национальный костюм мамы и детей, - отмечают организаторы.



Участие в конкурсе бесплатное, без возрастных ограничений. Один участник имеет право прислать одну фотографию, при этом он самостоятельно выбирает национальный костюм и сюжет для фотографии. Заявки принимаются до 15 февраля.



Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта, в ЦМТ Конгресс Холл в Москве, где будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор. Среди финалистов выберут 10 победителей, которым вручат кубки и дипломы. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены на выставке, получит диплом финалиста.



Узнать подробные условия участия можно на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com. Контакты оргкомитета: email: ethno-photo@yandex.ru

