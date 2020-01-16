 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме

Жителей Бурятии приглашают сфотографироваться в национальном костюме
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» призван продемонстрировать колорит и культуру разных народностей

Стартовал приём заявок на всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России». Конкурс проводится при грантовой поддержке Росмолодежи и призван продемонстрировать национальный колорит народов России, многообразие культур через национальный костюм и с помощью работ фотохудожников, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- В России проживает около двух сотен национальностей — от многомиллионных до исчезающих, представителей, которых сегодня можно пересчитать по пальцам. Наш проект задуман для того, чтобы вспомнить и рассказать об истории, традициях и культуре разных народностей России через национальный костюм мамы и детей, - отмечают организаторы.

Участие в конкурсе бесплатное, без возрастных ограничений. Один участник имеет право прислать одну фотографию, при этом он самостоятельно выбирает национальный костюм и сюжет для фотографии. Заявки принимаются до 15 февраля.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта, в ЦМТ Конгресс Холл в Москве, где будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор. Среди финалистов выберут 10 победителей, которым вручат кубки и дипломы. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены на выставке, получит диплом финалиста.

Узнать подробные условия участия можно на официальном сайте мероприятия www.ethno-photo.com. Контакты оргкомитета: email: ethno-photo@yandex.ru
конкурс национальные традиции
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
«Чёрное небо»: Улан-удэнцы просят решить проблему загрязнения воздуха
Общество, 16.01.2020
Улан-удэнцы жалуются на головную боль и жжение в горле из-за смога
В Бурятии на днях ожидается потепление
В Бурятии на днях ожидается потепление
Общество, 16.01.2020
Затем снова придут морозы
Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Жителям Бурятии предлагают создать талисман будущей переписи
Общество, 16.01.2020
14 января начался приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана всероссийской переписи населения 2020 года
В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»
В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»
Общество, 16.01.2020
Лучших певцов Бурятии выберут народным голосованием
Неделя неформального образования пройдёт в Иркутске
Неделя неформального образования пройдёт в Иркутске
Общество, 16.01.2020
Желающих приглашают принять участие
Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ
Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ
Общество, 16.01.2020
На открытие выставки пришли родные и близкие бывшего руководителя республики
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
Общество, 16.01.2020
Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Общество, 16.01.2020
Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
Общество, 16.01.2020
Бесплатный интернет доступен во всех вагонах
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Общество, 16.01.2020
По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки
Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей
Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей
Общество, 16.01.2020
28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей
Испанский велосипедист возобновил своё путешествие на Байкал
Испанский велосипедист возобновил своё путешествие на Байкал
Общество, 16.01.2020
Пропавшего путешественника нашли в селе Оймякон
В Бичурском районе Бурятии появятся туристско-фермерские предприятия
В Бичурском районе Бурятии появятся туристско-фермерские предприятия
Общество, 16.01.2020
Этот и другие вопросы были осуждены в министерстве туризма Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о безопасности
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о безопасности
Общество, 16.01.2020
Детям рассказали о мерах предосторожности и основах безопасного участия в дорожном движении

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^