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Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае

Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае
Общество,  Фото:пресс-служба театра «Байкал»
Улан-удэнцы победили в номинациях «Народный вокал» и «Народный танец»

В китайском городе Шэньяне прошёл VIII международный детско-юношеский конкурс-фестиваль «Праздник талантов». 6 января состоялось награждение победителей.

В мероприятии приняла участие детская студия танца «Уян Бэлиг» из Улан-Удэ. В составе средней группы танцоров и солистов они стали лауреатами I степени в номинациях «Народный вокал» (ансамбль, квартет, соло) и «Народный танец» в составах ансамбль и малые формы (трио, соло). Руководитель танцевальной группы – Евгения Лии, руководитель солистов – Цыпилма Аюшеева. Об этом сообщает пресс-служба театра «Байкал».
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