Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае

Улан-удэнцы победили в номинациях «Народный вокал» и «Народный танец»



В китайском городе Шэньяне прошёл VIII международный детско-юношеский конкурс-фестиваль «Праздник талантов». 6 января состоялось награждение победителей.



В мероприятии приняла участие детская студия танца «Уян Бэлиг» из Улан-Удэ. В составе средней группы танцоров и солистов они стали лауреатами I степени в номинациях «Народный вокал» (ансамбль, квартет, соло) и «Народный танец» в составах ансамбль и малые формы (трио, соло). Руководитель танцевальной группы – Евгения Лии, руководитель солистов – Цыпилма Аюшеева. Об этом сообщает пресс-служба театра «Байкал».

