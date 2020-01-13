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Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу

Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу
Общество,  Фото:паблик «Футбол Республики Бурятия»
Лучшим защитником турнира среди мальчиков стала девочка

В Бурятии на прошлых выходных прошло открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва города Гусиноозёрска по мини-футболу среди мальчиков 2011-2012 годов рождения.

В турнире приняло участие 9 команд республики:
- Заиграевский район;
- Бичурский район;
- СШОР с. Ацула Селенгинского района;
- СШОР г. Гусиноозёрска 2011;
- СШОР г. Гусиноозёрска 2012;
- «Иволга-Голеадор 2011»;
- «Иволга-Голеадор 2012»;
- «Лара» (г.Улан-Удэ);
- ФК «Спарта» (г. Улан-Удэ).

Места распределились следующим образом:
1 место – ФК «Спарта»
2 место – СШОР г. Гусиноозёрска 2011
3 место – «Иволга-Голеадор».

Лучшим нападающим турнира стал Егор Болобнов («ФК Спарта»). Лучшим защитником была признана Виктория Тормакова. Лучшим вратарём был назван Максим Пахомов. Об этом сообщает паблик «Футбол Республики Бурятия».
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