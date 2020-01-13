Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу

Общество, Фото: паблик «Футбол Республики Бурятия»

Лучшим защитником турнира среди мальчиков стала девочка



В Бурятии на прошлых выходных прошло открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва города Гусиноозёрска по мини-футболу среди мальчиков 2011-2012 годов рождения.



В турнире приняло участие 9 команд республики:

- Заиграевский район;

- Бичурский район;

- СШОР с. Ацула Селенгинского района;

- СШОР г. Гусиноозёрска 2011;

- СШОР г. Гусиноозёрска 2012;

- «Иволга-Голеадор 2011»;

- «Иволга-Голеадор 2012»;

- «Лара» (г.Улан-Удэ);

- ФК «Спарта» (г. Улан-Удэ).



Места распределились следующим образом:

1 место – ФК «Спарта»

2 место – СШОР г. Гусиноозёрска 2011

3 место – «Иволга-Голеадор».



Лучшим нападающим турнира стал Егор Болобнов («ФК Спарта»). Лучшим защитником была признана Виктория Тормакова. Лучшим вратарём был назван Максим Пахомов. Об этом сообщает паблик «Футбол Республики Бурятия».

