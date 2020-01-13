Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО

В активе сборной 14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей



14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей - итог выступления сборной команды Бурятии на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике.



Золото завоевали Николай Вербицкий на дистанциях 400 и 800 м., Роман Троценко - 1500 м., Анна Фёдорова - 1500, 3000 м., Оксана Котыхова - 800 м., Максим Любовников - 400, 800 м., Олег Калиберов - 800 м., Руслан Курдюков - 1500 м., Мария Котова - 400 м.



Серебро - Роман Троценко - 800м., Юлия Медведева - 60 м., Олег Калиберов - 1500 м., Кристина Дементьева - 60 м., Руслан Курдюков - 800 м., Дмитрий Захожев - 3000 м.



Бронза - Юлия Медведева - 200 м., Алексей Степанов - 1500., Егор Захаров - 400 м., Илья Кисельников - 800 м., Антон Баханов - 400м., Николай Тюкавкин - 800 м.



Также на счету сборной Бурятии три золота в эстафетах, два третьих места в общекомандном зачёте у юношей и молодёжи и первое место у взрослой сборной, сообщает пресс-служба минспорта республики.





