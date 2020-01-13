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Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО

Россыпь медалей привезли бурятские легкоатлеты с чемпионата ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В активе сборной 14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей

14 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей - итог выступления сборной команды Бурятии на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике.

Золото завоевали Николай Вербицкий на дистанциях 400 и 800 м., Роман Троценко - 1500 м., Анна Фёдорова - 1500, 3000 м., Оксана Котыхова - 800 м., Максим Любовников - 400, 800 м., Олег Калиберов - 800 м., Руслан Курдюков - 1500 м., Мария Котова - 400 м.

Серебро - Роман Троценко - 800м., Юлия Медведева - 60 м., Олег Калиберов - 1500 м., Кристина Дементьева - 60 м., Руслан Курдюков - 800 м., Дмитрий Захожев - 3000 м.

Бронза - Юлия Медведева - 200 м., Алексей Степанов - 1500., Егор Захаров - 400 м., Илья Кисельников - 800 м., Антон Баханов - 400м., Николай Тюкавкин - 800 м.

Также на счету сборной Бурятии три золота в эстафетах, два третьих места в общекомандном зачёте у юношей и молодёжи и первое место у взрослой сборной, сообщает пресс-служба минспорта республики.


спорт легкая атлетика чемпионат ДФО
 
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