В Бурятии благоустроят старообрядческие храмы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятия масштабно отметит 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума



В Бурятии утверждены основные даты проведения торжественных мероприятий в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума – идеолога старообрядчества. Празднование пройдёт в течение 2020 года в Улан-Удэ и ряде районов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Стартуют торжественные мероприятия 7-10 августа сразу в нескольких районах республики. Продолжатся празднования 11-13 сентября III-й встречей старообрядцев мира «Путь Аввакума» и VII международной научно-практической конференцией «Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи» в Улан-Удэ. Помимо этого, в столице Бурятии пройдёт международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!».



В рамках подготовки к торжествам также запланировано благоустройство в течение года старообрядческих храмов на территории республики. Будет установлен памятный знак у Древлеправославного Храма Рождества Господня в Улан-Удэ.



Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.



Протопоп Аввакум – крупнейший деятель старообрядчества XVII века, в одной из ссылок он шесть лет провёл на территории современной Бурятии. В Бурятию первые старообрядцы, несогласные с никонианской церковной реформой, прибыли более 250 лет назад.



