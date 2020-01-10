Также зарегистрированы редкие имена, вроде Посейдона или Дивы
По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), самыми популярными именами для новорождённых мальчиков в 2019 году в России стали Артём, Александр, Михаил и Иван, а для девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Эти данные приводит ФНС, сообщает «Интерфакс».
Наиболее редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женскими - Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.
С 2018 года, мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%). По 37% рождений приходится на первенца и второго ребёнка в семье, в 17% случаев в семьях родился третий ребёнок.
София и Артём стали самыми популярными именами в 2019 году
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