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Школьное лесничество из Бурятии стало одним из лучших в России

Школьное лесничество из Бурятии стало одним из лучших в России
Общество, 
Кикинское школьное лесничество заняло второе место во всероссийском конкурсе

Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество». В конкурсе соревновались 205 школьных лесничеств из разных городов России в четырёх номинациях.

Бурятию в конкурсе представило кикинское школьное лесничество «Лесная сказка». В номинации «Организация деятельности школьного лесничества» школьное лесничество заняло второе место, уступив школьному лесничеству Красноярского края, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Школьное лесничество было организовано в Кикинской школе в 1973 году. Ребята школьного лесничества «Лесная сказка» занимаются охраной природы и редких лесных растений, восстановлением лесных пород, огораживание муравейников, сбором шишки и лекарственных растений, чисткой реки Кика, вдоль которой была проложена первая экологическая тропа «Кика – Прорва», протяжённостью 8 км. У юных лесников есть собственный школьный питомник, где они выращивают около 2300 сеянцев сосны.

Ребята активно участвуют и занимают призовые места в республиканских и всероссийских конкурсах школьных лесничеств. В прошлом году члены школьного лесничества заняли первое место во всероссийском конкурсе «Подрост» и третье место в межрегиональном конкурсе исследовательских проектов «Я- исследователь».

Руководитель школьного лесничества, Наталья Спиридонова награждена почётной грамотой управления образования за успешную организацию работы школьного лесничества.
школьные лесничества
 
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