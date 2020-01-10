Школьное лесничество из Бурятии стало одним из лучших в России

Кикинское школьное лесничество заняло второе место во всероссийском конкурсе



Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество». В конкурсе соревновались 205 школьных лесничеств из разных городов России в четырёх номинациях.



Бурятию в конкурсе представило кикинское школьное лесничество «Лесная сказка». В номинации «Организация деятельности школьного лесничества» школьное лесничество заняло второе место, уступив школьному лесничеству Красноярского края, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Школьное лесничество было организовано в Кикинской школе в 1973 году. Ребята школьного лесничества «Лесная сказка» занимаются охраной природы и редких лесных растений, восстановлением лесных пород, огораживание муравейников, сбором шишки и лекарственных растений, чисткой реки Кика, вдоль которой была проложена первая экологическая тропа «Кика – Прорва», протяжённостью 8 км. У юных лесников есть собственный школьный питомник, где они выращивают около 2300 сеянцев сосны.



Ребята активно участвуют и занимают призовые места в республиканских и всероссийских конкурсах школьных лесничеств. В прошлом году члены школьного лесничества заняли первое место во всероссийском конкурсе «Подрост» и третье место в межрегиональном конкурсе исследовательских проектов «Я- исследователь».



Руководитель школьного лесничества, Наталья Спиридонова награждена почётной грамотой управления образования за успешную организацию работы школьного лесничества.

