В Забайкалье ледяные мыши и сказочные герои украсили женскую колонию

Территория женской колонии всегда необычно украшена. Летом - цветочными экспозициями, весной она красуется яркими поделками, осенью утопает в альпийских горках и искусственных водоёмах, а зимой искрится ледяными фигурами.





Также осуждённые решили в очередной раз порадовать детвору Нерчинска и принять участие в городском конкурсе на лучшую ледово-снежную фигуру. Для участия в конкурсе была представлена композиция с героями сказки «Щелкунчик», которая теперь украшает главную площадь города.





В Забайкальском крае сказочные герои и экспозиции с мышками превратили режимную территорию ИК-11 в единую новогоднюю площадку.Конкурс «Сказка из снега» был объявлен среди желающих осуждённых ещё в начале декабря, чтобы успеть к новогодним праздникам завершить все задуманное. Работа кипела каждый день. Небольшими инициативными группами возводились фигуры Леопольда, мышат с сыром, Деда Мороза, Снегурочки и многих других героев сказок и мультфильмов.Теперь, заходя в ИК-11 не сразу понимаешь её предназначение, отмечают представители колонии.Правами начальника учреждения были поощрены все, кто создавал скульптуры, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.