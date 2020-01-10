 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Января

09 Января

Популярное

В Забайкалье ледяные мыши и сказочные герои украсили женскую колонию

В Забайкалье ледяные мыши и сказочные герои украсили женскую колонию
Общество, 
Осуждённые приняли участие в конкурсе «Сказка и снега»

В Забайкальском крае сказочные герои и экспозиции с мышками превратили режимную территорию ИК-11 в единую новогоднюю площадку.

Территория женской колонии всегда необычно украшена. Летом - цветочными экспозициями, весной она красуется яркими поделками, осенью утопает в альпийских горках и искусственных водоёмах, а зимой искрится ледяными фигурами.


Конкурс «Сказка из снега» был объявлен среди желающих осуждённых ещё в начале декабря, чтобы успеть к новогодним праздникам завершить все задуманное. Работа кипела каждый день. Небольшими инициативными группами возводились фигуры Леопольда, мышат с сыром, Деда Мороза, Снегурочки и многих других героев сказок и мультфильмов.

Теперь, заходя в ИК-11 не сразу понимаешь её предназначение, отмечают представители колонии.

Также осуждённые решили в очередной раз порадовать детвору Нерчинска и принять участие в городском конкурсе на лучшую ледово-снежную фигуру. Для участия в конкурсе была представлена композиция с героями сказки «Щелкунчик», которая теперь украшает главную площадь города.


Правами начальника учреждения были поощрены все, кто создавал скульптуры, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
колония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД делали подарки в Рождество
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД делали подарки в Рождество
Общество, 10.01.2020
Автоинспекторы беседовали с прихожанами
В Забайкалье ледяные мыши и сказочные герои украсили женскую колонию
В Забайкалье ледяные мыши и сказочные герои украсили женскую колонию
Общество, 10.01.2020
Осуждённые приняли участие в конкурсе «Сказка и снега»
В Забайкальском нацпарке в Бурятии отдыхают туристы со всей России
В Забайкальском нацпарке в Бурятии отдыхают туристы со всей России
Общество, 10.01.2020
Гости из разных городов страны ловят рыбу и катаются на снегоходах
В Братске водитель устроил автохоровод вокруг главной ёлки
В Братске водитель устроил автохоровод вокруг главной ёлки
Общество, 10.01.2020
Правонарушитель объяснил своё поведение желанием выиграть спор с друзьями
За сутки на дорогах Бурятии задержали 5 пьяных водителей
За сутки на дорогах Бурятии задержали 5 пьяных водителей
Общество, 10.01.2020
Всего было выявлено почти 400 нарушений ПДД
Знакомый украл телефон у улан-удэнца
Знакомый украл телефон у улан-удэнца
Общество, 10.01.2020
Кража произошла в компьютерном клубе
В Улан-Удэ немного потеплело
В Улан-Удэ немного потеплело
Общество, 10.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 января по республике облачная, с прояснением погода
Запущен официальный туристический портал Иркутской области
Запущен официальный туристический портал Иркутской области
Общество, 09.01.2020
В настоящее время сайт работает в тестовом режиме
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, 09.01.2020
Долгожительница проживает в одном из сёл Тайшетского района
В Бурятии работает «горячая линия» по услугам такси
В Бурятии работает «горячая линия» по услугам такси
Общество, 09.01.2020
Потребителей проконсультируют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии
В Забайкалье объявлен конкурс эскизов памятника детям войны
В Забайкалье объявлен конкурс эскизов памятника детям войны
Общество, 09.01.2020
Монумент разместят на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^