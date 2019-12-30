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Жителям Бурятии рекомендуют трясти икру перед покупкой

Жителям Бурятии рекомендуют трясти икру перед покупкой
Общество,  Фото:pixabay.com
Если в банке слышно бульканье – лучше отказаться от такой икры

Управление Роспотребнадзора Бурятии дал рекомендации по выбору красной икры.

Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель – весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

При выборе красной икры следует помнить: икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», скорее всего, такую икру уже размораживали.

Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Цвет может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости. Например, алый у чавычи или янтарный, желтоватый у форели.

Запах слабый, рыбный, слегка копчёный. Яркий окрас и сильный селёдочный запах выдают искусственный или уже испорченный продукт.

Если положить икру в горячую воду – натуральная икра немного побелеет и опуститься на дно, а искусственная раствориться, окрасив воду.

Кроме того, следует обратить внимание на упаковку.

- Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В нашей стране красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь, - отмечают в республиканском Роспотребнадзоре.

Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р».

- Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке, - предупреждают специалисты.

Маркировка должна содержать информацию: о виде рыбы, от которой получена икра; если это зернистая икра, произведённая из мороженой икры рыб семейства лососёвых, - слова «произведена из мороженого сырья»; если икра, получена от гибридов рыб семейства осетровых, - наименование гибрида или сочетание видов водных биологических ресурсов (например, слова «икра зернистая русско-ленского осётра»).

- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213, - подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе.

Крышка банки не должна проминаться и уж ни в коем случае не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью, поэтому если при встряхивании слышно какое-то бульканье, такую икру не следует покупать.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2…+6°С).

Предпочтительна стеклянная или пластиковая тара. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, следует её переложить в чистую сухую стеклянную банку, предварительно стекло следует обработать паром или обдать кипятком. После вскрытия икру следует употребить в течение 3 суток.
Роспотребнадзор икра
 
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