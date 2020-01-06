Топ-14 спортивных событий Бурятии в 2019 году

1. Бурятия на дне рейтинга ЗОЖ





78 из 85 – на таком месте расположилась Бурятия в очередном всероссийском рейтинге по числу сторонников здорового образа жизни. Эксперты РИА Рейтинг опубликовали результаты своего исследования 30 сентября.







Ниже Бурятии лишь Хакасия, Амурская область, Ненецкий автономный округ, Забайкалье, Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.







Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.





В конце они подытожили, что «нужен комплексный подход в борьбе с распространённостью алкоголя и табака».









2. Боксёра Тамира Галсанова дисквалифицировали на два года





В апреле 2019 года ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщил о двухгодичной дисквалификации бурятского боксёра, бронзового призёра чемпионата мира-2017 Тамира Галсанова. В крови спортсмена был обнаружен фуросемид . Препарат сам по себе не является допингом, но способствует быстрому выведению из организма запрещённых веществ и поэтому включён в «чёрный список».











В спортивных кругах Бурятии такая новость вызвала шок. В беседе с «Байкал-Daily» тренер спортивного клуба «Номто» Бато-Мунко Ванкеев рассказал, что решение о дисквалификации будет обжаловаться . Однако больше информации об этом инциденте не появлялось.







За 4 месяца до скандала с допингом земляки Тамира Галсанова скинулись и подарили спортсмену квартиру в Улан-Удэ за спортивные достижения.





3. Бурятия одна из худших в рейтинге командных игровых видов спорта





Уходящий год запомнился последними позициями не только в рейтинге ЗОЖ, но и в командных игровых видах спорта. Ежегодно такой список составляет фонд «Петербургская политика» и издание «Спорт-Экспресс».







Рейтинг составляется на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта: это футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло.







По всем показателям Бурятия набрала 0 баллов. На такой же отметке остановились Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Камчатский край, Амурская, Костромская, Магаданская, Тверская области, Еврейская АО, Ненецкий и Чукотский АО.







4. ФК «Бурятия» заняла 11 место из 12 в Высшей лиге 3 дивизиона







В октябре 2019 года закончился очередной сезон для ФК «Бурятия» в третьем дивизионе. В турнирной таблице команда из солнечной республики заняла 11 место.





Сезон подопечные Александра Рубашкевича начали неплохо – сыграв дома с командой «Полимер» из Барнаула вничью и победив «Торпедо». Однако первая выездная встреча сразу же закончилась разгромом. «Бурятия» пропустила 3 безответных мяча от ФСК «Распадская».





По итогу сезона «Бурятия» проиграла 14 матчей, в 6 - сыграла вничью и лишь 2 раза победила. При этом смогла ответить на 67 пропущенных мячей 29 забитыми.







Как дальше будет развиваться футбол Бурятии, покажет тренерская работа, финансирование и время. Но то, что хоккей, также один из популярных видов спорта в республике, скоро получит новый толчок развития - это уже известно точно.







5. Подписание соглашения о строительстве Ледового дворца







2019 год запомнился не только провалами в спорте, но и прорывами. Так, например, в мае правительство Бурятии заключило соглашение с ООО «Арена» из Барнаула о строительстве Ледового дворца на территории ФСК.









Строительство запланировано с 2020 по 2021 годы. В 2022 уже планируется запустить объект в эксплуатацию. Будет потрачено 1,4 миллиарда рублей, при этом 240 миллионов из них вложит барнаульская «Арена», остальные средства поступят из федерального бюджета.





Известно, как будет выглядеть объект, и что будет там располагаться. Кроме двух ледовых арен (большой и малой), в Ледовом дворце откроются ресторан с видом на арену, фитнес-центр, спортивные магазины, шахматный клуб и многое другое.









6. Строительство лукодрома





Строительству Ледового дворца лишь предстоит начаться, а вот возведение лукодрома уже идёт полным ходом. Он станет единственным крытым лукодромом на территории России.













К слову, о лучниках.





7. Спортсмены Бурятии взяли две медали на Кубке Европы





В июле в Румынии собрались сильнейшие стрелки из лука Европы. В состав сборной России вошли представители Бурятии. По итогам соревнований Виктории Харитоновой удалось завоевать бронзовую медаль в командном первенстве, лучник Руслан Серебряков взял бронзу в личном зачёте.









Феерично выступали наши лучники не только в Европе, но и в Азии.





8. Бурятские лучники выступили на Всемирных военных играх в Китае









Инна Степанова и Эрдэм Цыдыпов завоевали золотые медали в стрельбе смешанных пар на Всемирных военных играх. В борьбе за золотые медали спортсмены встретились с лучниками из Китая. Исход поединка решила финальная перестрелка. Со счётом 5:4 золото завоевала российская команда.









Женская команда, куда вошли Инна Степанова, Виктория Будаева и Елена Осипова из Ростовской области, завоевала серебряные медали. В финальной перестрелке они уступили лучницам, представляющим Республику Беларусь.







Кроме этого, на соревнованиях Инна Степанова стала бронзовым призёром в личном первенстве.





9. Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе





Традиционно бурятские спортсмены показывают хорошие результаты не только в стрельбе из лука, но и в борьбе. Вот и на прошедшем в апреле чемпионате Европы борица Стальвира Оршуш завоевала золотую медаль, победив в финале спортсменку из Украины.









Также Стальвира блеснула и на II Европейских играх в Минске. Спортсменка стала третьей. В борьбе за медаль она одержала уверенную досрочную победу в схватке с венгеркой.







Кроме неё, в Европейских играх приняли и показали неплохие результаты другие спортсмены из Бурятии.





10. Европейские игры





Бронзовую медаль в копилку сборной России положила и другая борица из Бурятии. Мария Кузнецова в схватке за третье место победила представительницу Болгарии.







На соревнованиях по боксу Дарима Сандакова принесла бронзовую медаль, а тренер спортсменки Бато-Мунко Ванкеев встретился с Владимиром Путиным. Президент поинтересовался об успехах, а также поздравил его с наградой.





11. Дарима Сандакова победила на чемпионате Европы по боксу







В уходящем году Дарима пополнила свою коллекцию медалей не только бронзой Европейских игр, но и золотом чемпионата Европы. В финале Дарима, выступающая в весовой категории до 69 кг, одержала блестящую победу над итальянкой Анжелой Карини.









12. Универсиада-2019





В 2019 году в России также прошла Универсиада в городе Красноярск. Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова завоевала на соревнованиях 4 золотых медали.









Сперва она выиграла гонку классическим стилем на 5 км. Затем победила в гонке преследования на 5 км свободным стилем, где буквально вырвала золото на последних секундах в финишном створе. 9 марта Алиса в составе российской сборной стала чемпионкой в эстафете, при этом ей доверили важнейший последний этап. И в завершающей гонке в масс-старте на 15 км свободным стилем Алиса вновь показала лучший результат.





13. Женский чемпионат России по вольной борьбе









На соревнованиях бурятские спортсменки достойно представили свой регион. В финале в весовой категории до 53 кг уверенную победу одержала Стальвира Оршуш, она со счётом 8:4 была сильнее Марины Симонян. В весе до 55 кг под гул трибун уложила соперницу на туше и взяла золото Нина Менкенова.



В весе до 59 кг завоевала серебро Вероника Чумикова. В этой же весовой категории бронзовой наградой была удостоена Алёна Сангадиева.





Второй в своей категории до 62 кг стала и Анна Щербакова.





14. Чемпионат мира по боксу среди женщин

Самым крупным событием для Бурятии можно без преувеличения назвать прошедший в Бурятии чемпионат мира по боксу. В Улан-Удэ съехались 75 стран и более 300 спортсменок.





По итогам соревнований сборная России заняла 1 место в медальном зачёте – выиграв три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.



В состав сборной вошли три спортсменки из Бурятии: Людмила Воронцова, Кристина Ткачёва и Наталья Шадрина. Последняя была капитаном сборной России.

До финала удалось дойти лишь Людмиле Воронцовой, но в жёстком бою она потерпела поражение.

По итогам соревнований генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что этот результат чемпионата мира по боксу среди женщин стал По итогам соревнований генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что этот результат чемпионата мира по боксу среди женщин стал лучшим за последние 15 лет.



Также стоит отметить, что Людмила Воронцова признана лучшим













Также стоит отметить, что Людмила Воронцова признана лучшим спортсменом Улан-Удэ.