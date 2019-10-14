«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с финального дня соревнований
В Улан-Удэ завершился чемпионат мира по боксу среди женщин. Как сообщал «Байкал-Daily», генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев остался доволен результатами спортсменок. Россиянкам удалось завоевать три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.
Бурятская спортсменка Людмила Воронова заняла второе место в своей весовой категории. Не смотря на поражение в финальном бою, Людмилу активно поддерживали трибуны. Зал скандировал «Россия! Вперёд!». На церемонии награждения медаль Людмиле Воронцовой вручал глава Бурятии.
Всего в чемпионате участвовали 75 стран и больше 300 спортсменок. В состав сборной России вошли три спортсменки из Бурятии – Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.
Женская сборная России выиграла в медальном зачёте чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
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