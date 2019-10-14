Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев остался доволен результатами спортсменок
В Улан-Удэ завершился чемпионат мира по боксу среди женщин. По итогам соревнований в копилке российской сборной три золотых медали, одна серебряная и две бронзовых. Такой россыпи наград спортсменки не завоёвывали давно. Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев отметил, что этот результат чемпионата мира по боксу среди женщин стал лучшим за последние 15 лет.
- Итоги турнира великолепные. Результаты показывают те изменения, которые мы сейчас вводим. Это доказывает, что наши девочки молодцы. Можно даже сказать, что чуть-чуть перевыполнили план. Достойно боксировали, все победы прям зубами вырывали. Финал яркий: победа, победа, победа. Гордость берёт. Молодцы! – сказал и Умар Кремлев, после всех боёв.
Победительницам и призёрам вручат по автомобилю и хорошие гонорары. Кроме того, Умар Кремлёв отметил, что бурятскую спортсменку Людмилу Воронцову, занявшую второе место в своей весовой категории, наградят как за первое место «Она умница. Показала красивый, яркий бой», подчеркнул Кремлев.
Кроме того, всех бурятских спортсменок, занявших призовые места, поощрят. Об этом заявил глава республики.
- Наша команда победила. Хотелось, чтобы наши спортсменки из Бурятии победили, на следующем чемпионате обязательно победят, - отметил глав Бурятии Алексей Цыденов, подводя итоги чемпионата мира по боксу.
Также Умар Кремлев отметил высокую организацию проведения чемпионата. По его словам, теперь Улан-Удэ будут приводить в качестве примера. В свою очередь руководитель региона отметил, что была цель, чтобы у приезжих спортсменов сложилось положительное впечатление о России.
«Итоги турнира великолепные»: В Улан-Удэ завершился чемпионат мира
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