В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома



«Ждём открытия в 2020 году», сказал министр на видеозаписи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Начало положено!!! Публикация от Дамдинцурунов Вячеслав (@damdintsurunov_v) 13 Авг 2019 в 2:14 PDT



Как сообщал «Байкал-Daily», объект будет «Ждём открытия в 2020 году», сказал министр на видеозаписи.Как сообщал «Байкал-Daily», объект будет соответствовать всем международным стандартам и станет основным центром подготовки российских спортсменов. Финансирование на лукодром выделено из федерального бюджета. Это итог договорённостей лично главы Бурятии Алексея Цыденова и высоких результатов бурятских лучников на международной арене.



Новый лукодром будет находится в Октябрьском районе, на пересечении улиц Жердева и проспекта Строителей.



Министр подписал пост так: «Начало положено!!!», а его подписчики оставили здесь положительные комментарии:



«Молодцы, Бурятия урагша!»

«Побольше таких спортивных объектов!»

«Поздравляю, хорошая новость»



Один из пользователей спросил, почему строительство начали так поздно, если деньги были выделены ещё в начале года. Вячеслав Дамдинцурунов пояснил, что существуют различные конкурсные процедуры, а объект строится 2 года.



Один из подписчиков также узнал, что строительство другого объекта - Ледового дворца - в республике назначено на 2020 год.







В Бурятии началось строительство регионального центра по стрельбе из лука. Он станет единственным крытым лукодромом на территории России. Об этом сообщил Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики республики, на своей странице в Instagram. Он разместил в соцсети ролик, в котором показано начало строительных работ.