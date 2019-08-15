В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома

В Бурятии началось строительство регионального центра по стрельбе из лука. Он станет единственным крытым лукодромом на территории России. Об этом сообщил Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики республики, на своей странице в Instagram. Он разместил в соцсети ролик, в котором показано начало строительных работ.
«Ждём открытия в 2020 году», сказал министр на видеозаписи.
Как сообщал «Байкал-Daily», объект будет соответствовать всем международным стандартам и станет основным центром подготовки российских спортсменов. Финансирование на лукодром выделено из федерального бюджета. Это итог договорённостей лично главы Бурятии Алексея Цыденова и высоких результатов бурятских лучников на международной арене.
Новый лукодром будет находится в Октябрьском районе, на пересечении улиц Жердева и проспекта Строителей.
Министр подписал пост так: «Начало положено!!!», а его подписчики оставили здесь положительные комментарии:
«Молодцы, Бурятия урагша!»
«Побольше таких спортивных объектов!»
«Поздравляю, хорошая новость»
Один из пользователей спросил, почему строительство начали так поздно, если деньги были выделены ещё в начале года. Вячеслав Дамдинцурунов пояснил, что существуют различные конкурсные процедуры, а объект строится 2 года.
Один из подписчиков также узнал, что строительство другого объекта - Ледового дворца - в республике назначено на 2020 год.