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В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома

В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома
Общество, 
Он станет основным центром подготовки российских спортсменов

В Бурятии началось строительство регионального центра по стрельбе из лука. Он станет единственным крытым лукодромом на территории России. Об этом сообщил Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики республики, на своей странице в Instagram. Он разместил в соцсети ролик, в котором показано начало строительных работ. 

«Ждём открытия в 2020 году», сказал министр на видеозаписи.



Как сообщал «Байкал-Daily», объект будет соответствовать всем международным стандартам и станет основным центром подготовки российских спортсменов. Финансирование на лукодром выделено из федерального бюджета. Это итог договорённостей лично главы Бурятии Алексея Цыденова и высоких результатов бурятских лучников на международной арене. 

Новый лукодром будет находится в Октябрьском районе, на пересечении улиц Жердева и проспекта Строителей. 

Министр подписал пост так: «Начало положено!!!», а его подписчики оставили здесь положительные комментарии:

«Молодцы, Бурятия урагша!»
«Побольше таких спортивных объектов!»
«Поздравляю, хорошая новость»

Один из пользователей спросил, почему строительство начали так поздно, если деньги были выделены ещё в начале года. Вячеслав Дамдинцурунов пояснил, что существуют различные конкурсные процедуры, а объект строится 2 года.

Один из подписчиков также узнал, что строительство другого объекта - Ледового дворца - в республике назначено на 2020 год. 


лукодром
 
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