 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Декабря

23 Декабря

Популярное

В Бурятии работодатель не сообщил о трудоустройстве бывшего муниципального служащего

В Бурятии работодатель не сообщил о трудоустройстве бывшего муниципального служащего
Общество,  Фото:pixabay.com
Его оштрафовали на 20 тысяч рублей

Как выяснила Гусиноозерская межрайонная прокуратура, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация Номер 1» с нарушением привлекал к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.

В нарушение закона о противодействии коррупции руководитель не направил прежнему работодателю уведомление о приёме на работу в коммерческую структуру бывшего муниципального служащего.

В отношении руководителя управляющей организации возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителю Бурятии не выплатили зарплату за два месяца
Жителю Бурятии не выплатили зарплату за два месяца
Общество, 24.12.2019
Мужчина обратился в прокуратуру
В Бурятии температура опускалась до -44
В Бурятии температура опускалась до -44
Общество, 24.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике преимущественно без осадков
На выходных в Бурятии прошло несколько лыжных соревнований
На выходных в Бурятии прошло несколько лыжных соревнований
Общество, 23.12.2019
Они состоялись в Прибайкальском, Кабанском районах и городе Улан-Удэ
На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
Общество, 23.12.2019
Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров
В Иркутске выбрали самую красивую ёлку
В Иркутске выбрали самую красивую ёлку
Общество, 23.12.2019
В конкурсе в сквере имени Кирова участвовало 46 искусственных ёлок
Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске
Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске
Общество, 23.12.2019
У них 11 медалей всероссийского турнира по киокусинкай «Восточный рубеж»
В Прибайкалье детям рассказали о безопасности
В Прибайкалье детям рассказали о безопасности
Общество, 23.12.2019
В социально-реабилитационном центре прошла противопожарная акция
В Иркутской области состоится фестиваль изобразительного искусства
В Иркутской области состоится фестиваль изобразительного искусства
Общество, 23.12.2019
В рамках мероприятия пройдёт конкурс на лучшее произведение искусства
В Чите наградили отличившихся за год забайкальцев
В Чите наградили отличившихся за год забайкальцев
Общество, 23.12.2019
Также были подведены итоги конкурса «Гордость Забайкалья»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^