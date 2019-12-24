В Бурятии работодатель не сообщил о трудоустройстве бывшего муниципального служащего

Его оштрафовали на 20 тысяч рублей



Как выяснила Гусиноозерская межрайонная прокуратура, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация Номер 1» с нарушением привлекал к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.



В нарушение закона о противодействии коррупции руководитель не направил прежнему работодателю уведомление о приёме на работу в коммерческую структуру бывшего муниципального служащего.



В отношении руководителя управляющей организации возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

