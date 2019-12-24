Его оштрафовали на 20 тысяч рублей
Как выяснила Гусиноозерская межрайонная прокуратура, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация Номер 1» с нарушением привлекал к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего.
В нарушение закона о противодействии коррупции руководитель не направил прежнему работодателю уведомление о приёме на работу в коммерческую структуру бывшего муниципального служащего.
В отношении руководителя управляющей организации возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работодатель не сообщил о трудоустройстве бывшего муниципального служащего
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей
Его оштрафовали на 20 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Аферист написал ему с аккаунта дочери
Мужчина обратился в прокуратуру
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 декабря по республике преимущественно без осадков
Они состоялись в Прибайкальском, Кабанском районах и городе Улан-Удэ
Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров
В конкурсе в сквере имени Кирова участвовало 46 искусственных ёлок
У них 11 медалей всероссийского турнира по киокусинкай «Восточный рубеж»
У него «серебро» кубка Владимира Сальникова
В социально-реабилитационном центре прошла противопожарная акция
В рамках мероприятия пройдёт конкурс на лучшее произведение искусства
У них 3 «золота» и 2 «серебра»
Также были подведены итоги конкурса «Гордость Забайкалья»