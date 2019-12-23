В Улан-Удэ сотрудники УФСИН вышли на зимние старты

В традиционном зимнем празднике приняли участие 11 команд
Сотрудники УФСИН России по Бурятии в оздоровительном лагере «Зорька» провели традиционные зимние старты «Мама, папа, я – спортивная семья. Участие приняли 11 команд, взрослые и дети с азартом состязались в четырёх конкурсах.
В гонках на санках первое место заняла команда уголовно-исполнительной инспекции, они же стали самыми быстрыми в шуточной эстафете на лыжах, за самого меткого снеговика наградили команду ИК-1, абсолютными чемпионами по канату стали представители ИК-7.
По итогам всех конкурсов первое место заняла команда УИИ, второе место у Следственного изолятора, третьей стала команда ИК-7. Всех победителей и детей наградили сладкими призами и грамотами, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
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